L'impact disproportionné de la Covid-19 sur les minorités raciales et ethniques doit être traité d'urgence - Michelle Bachelet

« Les données nous indiquent que la Covid-19 a eu un impact dévastateur sur les personnes d'origine africaine, ainsi que sur les minorités ethniques dans certains pays, dont le Brésil, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis », a déclaré Michelle Bachelet.

« Dans de nombreux autres endroits, nous nous attendons à ce que des tendances similaires se produisent, mais nous ne pouvons pas en être sûrs étant donné que les données par race et ethnicité ne sont tout simplement pas collectées ou rapportées », a-t-elle ajouté.

Dans l'État brésilien de Sao Paulo, les personnes de couleur ont 62 % plus de risques de mourir de la maladie de la Covid-19 que les personnes blanches. En France, dans le département de la Seine Saint-Denis, où vivent de nombreuses minorités, une surmortalité plus élevée a également été signalée.

Aux États-Unis, le taux de mortalité par la Covid-19 chez les Afro-Américains serait plus de deux fois supérieur à celui des autres groupes raciaux. De même, les données gouvernementales pour l'Angleterre et le Pays de Galles montrent un taux de mortalité pour les Noirs, les Pakistanais et les Bangladais qui est presque le double de celui des Blancs, même si l'on tient compte de la classe sociale et de certains facteurs de santé.

« L'impact épouvantable de la Covid-19 sur les minorités raciales et ethniques est très discuté, mais ce qui est moins clair, c'est l'ampleur des mesures prises pour y remédier », a déclaré Mme Bachelet.

« Des mesures urgentes doivent être prises par les États, comme la priorité donnée à la surveillance et au dépistage de la santé, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et la fourniture d'informations ciblées pour ces communautés ».

Ces disparités résultent probablement de multiples facteurs liés à la marginalisation, à la discrimination et à l'accès à la santé, bien que davantage d'informations soient nécessaires pour bien comprendre la situation et y remédier.

L'inégalité économique, le surpeuplement des logements, les risques environnementaux, la disponibilité limitée des soins de santé et les préjugés dans la prestation des soins peuvent tous jouer un rôle. Les personnes issues de minorités raciales et ethniques sont également plus nombreuses dans certains emplois à risque, notamment dans les secteurs des transports, de la santé et du nettoyage.

« Les États doivent non seulement se concentrer sur l'impact actuel de ces disparités sur les groupes et communautés confrontés à la discrimination raciale, mais aussi sur leurs causes profondes », a déclaré Mme Bachelet.

OCHA/Yaye Nabo Séne En République centrafricaine, un groupe de jeunes militent contre la haine et la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique et la religion.

Inégalités trop longtemps ignorées

« Ce virus met en évidence des inégalités endémiques qui ont été trop longtemps ignorées. Aux États-Unis, les manifestations déclenchées par l'assassinat de George Floyd mettent en évidence non seulement la violence policière contre les personnes de couleur, mais aussi les inégalités en matière de santé, d'éducation, d'emploi et la discrimination raciale endémique , a déclaré Michelle Bachelet.

« Ces problèmes se reflètent plus ou moins dans de nombreux autres pays, où les personnes d'origine africaine et d'autres minorités raciales sont soumises à des formes de discrimination bien ancrées », a-t-elle ajouté.

« C'est une tragédie qu'il ait fallu la Covid-19 pour exposer ce qui aurait dû être évident - que l'inégalité d'accès aux soins de santé, les logements surpeuplés et la discrimination omniprésente rendent nos sociétés moins stables, moins sûres et moins prospères ».

La lutte contre cette pandémie ne peut être gagnée si les gouvernements refusent de reconnaître les inégalités flagrantes que le virus met en évidence - Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l'homme

Selon Mme Bachelet, pour aller de l'avant, les gouvernements doivent agir de toute urgence pour donner la priorité à la collecte de données désagrégées. Une étude récente du Lancet sur les documents et les rapports de surveillance nationaux sur la Covid-19 a révélé que seuls 7 % d'entre eux contenaient des données ventilées par ethnicité.

« La collecte, la ventilation et l'analyse des données par ethnicité ou race, ainsi que par sexe, sont essentielles pour identifier et traiter les inégalités et la discrimination structurelle qui contribuent aux mauvais résultats de santé, y compris pour la Covid-19 », a noté Michelle Bachelet.

« Une consultation sérieuse et soutenue avec les minorités ethniques et raciales sur les moyens de faire avancer la réponse à la Covid-19 est également d'une importance capitale », a-t-elle déclaré.

« La lutte contre cette pandémie ne peut être gagnée si les gouvernements refusent de reconnaître les inégalités flagrantes que le virus met en évidence », a déclaré la Haut-Commissaire.

« En fin de compte, les efforts déployés pour s'attaquer à la Covid-19 et pour entamer le processus de rétablissement ne seront couronnés de succès que si les droits de chacun à la vie et à la santé sont protégés, sans discrimination ».

« La Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) offre également un cadre important et une occasion de s'attaquer aux injustices historiques qui ont indéniablement contribué aux disparités raciales actuelles », a déclaré Bachelet, qui est également la coordinatrice de la Décennie internationale pour les Nations Unies.