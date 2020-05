OIT : comment la Covid-19 pourrait changer l'avenir du travail

Quels sont les effets à long terme de la pandémie sur le lieu de travail dans les pays développés, une fois la crise immédiate passée ?

Susan Hayter : Avant la pandémie, il y avait déjà beaucoup de discussions sur les implications de la technologie pour l'avenir du travail. Le message était clair : l'avenir du travail n'est pas prédéterminé, c'est à nous de le façonner.

Cependant, cet avenir est arrivé plus tôt que prévu, car de nombreux pays, entreprises et travailleurs se sont tournés vers le travail à distance afin de contenir la transmission de la Covid-19, ce qui a changé radicalement notre façon de travailler. Les réunions virtuelles à distance sont désormais monnaie courante et l'activité économique s'est accrue sur toute une série de plateformes numériques.

Photo OIT Susan Hayter, de l'OIT, a fait du télétravail pendant la pandémie de coronavirus.

À mesure que les restrictions sont levées, tout le monde se demande si cette « activité aussi inhabituelle » deviendra la « nouvelle normalité ». Quelques grandes entreprises des économies développées ont déjà déclaré que ce qui a été un grand projet pilote non planifié - le télétravail à distance - deviendra la norme en matière d'organisation du travail. Les employés n'ont plus besoin de se déplacer pour se rendre au ravail, à moins qu'ils ne choisissent de le faire.

Est-ce une bonne chose ?

Susan Hayter : C'est peut-être une raison de se réjouir, pour les gens et pour la planète. Mais l'idée de mettre fin à « la vie de bureau » est certainement exagérée. L'OIT estime que, dans les pays à revenu élevé, 27 % des travailleurs pourraient travailler à distance depuis leur domicile. Cela ne signifie pas qu'ils continueront à travailler à distance. La question est de savoir comment nous pouvons adapter les pratiques de travail et récolter les bénéfices de cette expérience de travail à distance - pour les employeurs et les travailleurs - tout en ne perdant pas la valeur sociale et économique du travail en tant que lieu.

En célébrant les innovations en matière d'organisation du travail qui ont soutenu la continuité des activités pendant la crise sanitaire, nous ne pouvons pas oublier que beaucoup auront perdu leur emploi ou auront fait faillite car la pandémie a paralysé certaines industries. Pour ceux qui retourneront sur leur lieu de travail, la qualité du travail sera une question clé, en particulier des lieux de travail sûrs et sains.

Photo/Lin Qi Des ouvriers d'une usine chinoise de fabrication de chaussures à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Que faut-il faire ensuite?

Susan Hayter : Le degré de confiance des travailleurs dans les mesures prises par les employeurs pour rendre les lieux de travail sûrs, aura sans doute un impact sur le retour au travail. L'engagement avec les représentants syndicaux, lorsqu'ils existent, est indispensable.

Pour que cela fonctionne, il faut discuter de tout, des protocoles de distanciation sociale, de la surveillance et des tests, à la disponibilité des équipements de protection individuelle (EPI).

Pour les travailleurs de l'économie du spectacle, tels que les livreurs de nourriture et les chauffeurs routiers, le travail n'est pas un lieu, mais une activité exercée en vue d'obtenir un revenu. La pandémie a révélé le faux choix entre la flexibilité et la sécurité des revenus. Ces travailleurs peuvent n'avoir aucun accès ou un accès insuffisant aux congés de maladie et aux prestations d'assurance chômage. Nous devons tirer parti de ce nouveau monde courageux pour faire en sorte que leur travail soit effectué dans des conditions sûres.

Dans quelle mesure pensez-vous que le lieu de travail dans les pays en développement sera différent ?

L'OIT estime à 60 % la baisse des revenus de près de 1,6 milliard de travailleurs de l'économie informelle au cours du premier mois de la crise. Ces travailleurs ne sont tout simplement pas en mesure de travailler à distance et doivent faire face à l'impossible choix de risquer leur vie ou leurs moyens de subsistance. Certains pays ont adopté des mesures visant à consolider ce revenu essentiel tout en garantissant une hygiène et des EPI adéquats aux employés et aux clients, aux entreprises informelles et aux travailleurs.

Alors que les entreprises commencent à évaluer l'efficacité du passage au travail à distance et leur capacité à résoudre les problèmes de sécurité des données, de nouvelles opportunités peuvent s'ouvrir dans les services pour les pays en développement disposant des infrastructures nécessaires.

Toutefois, ces possibilités de délocalisation dans des activités telles que le développement de logiciels et l'ingénierie vers les services financiers peuvent s'accompagner de la relocalisation d'autres emplois, les entreprises cherchant à améliorer la gestion des stocks et la prévisibilité des chaînes d'approvisionnement.

Cela aura des effets à plus long terme sur l'emploi dans les économies en développement et émergentes. Le défi est que, même s'il faudra du temps pour que les nouveaux secteurs de services arrivent à maturité, l'impact négatif de la hausse du chômage se fera sentir immédiatement. Les inégalités en matière de préparation au numérique pourraient empêcher encore davantage les pays de saisir ces opportunités.

Photo : Banque mondiale/Peter Kapuscinski Les pays en développement, comme le Népal, pourraient bénéficier d'une évolution mondiale vers le travail à distance.

Quels sont les avantages et les inconvénients du travail à distance ?

Susan Hayter : Le passage au travail à distance a permis à de nombreuses entreprises de poursuivre leurs activités et de garantir la santé et la sécurité de leurs employés. Ceux qui ont pu faire la transition vers le travail à distance pendant la crise sanitaire ont eu la possibilité de partager des repas avec leur famille. Le travail est devenu centré sur l'homme pour permettre l'enseignement à domicile et la prise en charge des enfants et des personnes âgées.

Pourtant, la frontière entre le temps de travail et le temps privé est devenue floue pour ces personnes, ce qui a entraîné une augmentation du stress et de l'exposition aux risques pour la santé mentale.

Face à un ralentissement économique dramatique causé par la pandémie et la hausse des chiffres du chômage, il est possible de tirer parti de ces changements dans l'organisation du travail pour concevoir de nouveaux systèmes de partage du travail qui permettent la flexibilité et la sauvegarde des emplois. Cela peut se traduire par une réduction de la semaine de travail ou des accords de partage du travail pour éviter les congés en période de vaches maigres, tout en remodelant l'aménagement du temps de travail pour parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée à long terme.

La transformation numérique du travail et la possibilité d'effectuer du travail à distance ont également été accompagnées d'autres avantages. Elle a permis aux travailleurs plus âgés et plus expérimentés de prolonger leur vie professionnelle selon leurs conditions et a offert des possibilités de travail aux personnes vivant dans les communautés rurales. Cependant, pour beaucoup d'autres, elle a aggravé le sentiment d'isolement et de perte d'identité et de but. La valeur sociale du travail et la dignité et l'appartenance que nous en retirons ne peuvent être remplacées par des pièces virtuelles, aussi décontractées que soient nos vêtements lorsque nous les occupons.

Dans quelle mesure la pandémie va-t-elle renforcer les inégalités croissantes ?

Susa n Hayter : Si la pandémie peut représenter un point de basculement pour la transformation numérique du lieu de travail, elle a également révélé de profondes failles. Ce sont les personnes qui se situent dans les tranches de revenus supérieures qui sont les plus susceptibles de choisir de travailler à distance, tandis que celles qui se situent dans les tranches inférieures n'ont pas le choix ; elles devront se déplacer et risquent donc de manquer de temps.

À l'avenir, à mesure que le travail numérique et en ligne deviendra la nouvelle norme, la demande de travailleurs qualifiés devrait augmenter en même temps que leurs salaires. Les contributions des soignants et des autres travailleurs (par exemple, les enseignants et le personnel des épiceries) seront plus appréciées qu'auparavant. Pourtant, de nombreux travailleurs faiblement rémunérés dont les salaires stagnent en raison de la diminution du pouvoir des syndicats et de l'évolution des relations de travail verront probablement leurs revenus s'éroder encore plus à mesure que le nombre de chômeurs augmentera.

Historiquement, les chocs économiques, les pandémies et les guerres ont exacerbé les inégalités. Il reste à savoir si celui-ci sera un changement tectonique avec une instabilité politique et sociale croissante, ou un choc qui nous amène à renforcer les fondements des sociétés justes et les principes de solidarité et de prise de décision démocratique qui font évoluer les sociétés, les marchés du travail et les lieux de travail dans le sens de l'égalité.