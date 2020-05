Covid-19 et canicule : l’ONU alerte sur les risques sanitaires cet été

Les risques sanitaires liés à la chaleur risquent de devenir plus importants alors que l'hémisphère nord est sur le point d’entrer dans une saison estivale avec des températures élevées, préviennent des experts en matière de santé et de climat soutenus par l’OMM.

« L'été qui approche dans l'hémisphère nord devrait marquer un nouveau record de chaleur », a indiqué la porte-parole de l'OMM, Clare Nullis Kapp, lors d'un point de presse virtuel à Genève, ajoutant que « la Covid-19 amplifie les risques sanitaires liés à la chaleur pour de nombreuses personnes ».

De nombreuses catégories de personnes sont vulnérables à la fois à la Covid-19 et à la chaleur. Il s’agit notamment des personnes âgées de plus de 65 ans et surtout celles de plus de 85 ans. Celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents telles que les maladies cardiovasculaires, pulmonaires, du rein, diabète et obésité sont également à risque tout comme celles souffrant de problèmes de santé mentale (troubles psychiatriques, dépression).

Les travailleurs essentiels qui travaillent à l'extérieur pendant les périodes les plus chaudes de la journée ou qui travaillent dans des endroits où la température ne peut être contrôlée sont également vulnérables ainsi que le personnel de santé portant des équipements de protection individuelle.

Les femmes enceintes et les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée, surtout sans refroidissement et ventilation adéquats doivent également être suivies. Les personnes marginalisées et isolées (sans-abris, migrants avec barrières linguistiques, personnes âgées vivant seuls) et celles disposant de faible revenus ou d’un logement inadéquat sont également à risque.

Bien que les conditions environnementales jouent probablement un rôle limité pour déterminer où et quand la Covid-19 se produit, la chaleur peut aggraver les conséquences pour les patients atteint par le virus et pourrait augmenter les taux de transmission lorsque les gens se rassemblent à l'extérieur et dans les espaces publics. Par ailleurs, un afflux de patients victimes de chaleur dans les services de santé peut mettre à rude épreuve ces à un moment où beaucoup ont déjà atteint un point de rupture en raison de la Covid-19.

Dans les zones touchées par un nombre élevé de cas de Covid-19, un épisode de chaleur grave pourrait entraîner des pertes massives et des impacts sanitaires importants. La peur du public de rechercher des soins de santé pendant la pandémie peut retarder les soins pour des problèmes non liés à la Covid-19, même en cas de besoin critique. Une telle perception et un tel comportement pourraient entraîner la mort évitable de personnes vulnérables qui restent chez elles sans refroidissement adéquat (air conditionné, ventilation, boisson …) et ne quittent pas leur domicile pour des conditions plus fraîches ou des soins de santé.

Quelles actions entreprendre ?

Les experts, appuyés par l’agence onusienne, appellent les gouvernements à être plus solidement préparés pour cet été afin de garantir la sécurité des personnes par temps de chaleur sans augmenter le risque de propagation de la Covid-19.

Toutes les maladies et tous les décès liés à la chaleur peuvent être évités, souligne l’OMM. Mais dans le contexte de la Covid-19, les approches, les communications et la sensibilisation doivent être adaptées aux contextes locaux, et la coordination et la préparation sont nécessaires.

« Au niveau gouvernemental, une coordination et une préparation à la chaleur accrues, notamment l'examen et la modification des plans chaleurs et des orientations locales, devraient avoir lieu maintenant, avant le début de la saison de chaleur », souligne l’agence onusienne.

Les professionnels de la santé et premiers intervenants devraient être formés pour surveiller les cas potentiels de stress thermique et devraient être conscients des risques de chaleur supplémentaires auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu'ils portent un équipement de protection individuelle et travaillent dans des conditions caniculaires.

« La réduction du nombre de personnes développant des maladies liées à la chaleur devrait être une priorité pour aider à minimiser les admissions dans les hôpitaux déjà surchargés », a déclaré Joy Shumake-Guillemot, responsable du bureau conjoint de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’OMM pour le climat et la santé.

« Les autorités municipales et les professionnels de la santé sont susceptibles de faire face à des choix difficiles sur la façon de trouver un équilibre entre la prévention de la propagation de l'infection, tout en protégeant les personnes des conditions dangereusement chaudes dans lesquelles elles vivent », a reconnu Mme Shumake-Guillemot.