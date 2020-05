Engagez-vous pour les abeilles !

Depuis des siècles, les abeilles, qui comptent parmi les animaux les plus industrieux, procurent des bienfaits aux êtres humains, aux plantes et à l’environnement.

Grâce au transport du pollen de fleur en fleur, les abeilles et les autres pollinisateurs permettent non seulement de produire une multitude de fruits, fruits à coque et semences, mais aussi d’obtenir plus de variétés, de meilleure qualité, ce qui contribue à la sécurité alimentaire et à la nutrition.

Près de 35% de la production agricole mondiale dépend de pollinisateurs comme les abeilles, les oiseaux et les chauves-souris, qui améliorent les rendements de 87 des plantes vivrières les plus cultivées dans le monde, ainsi que de nombreuses plantes médicinales.

À l’échelle de la planète, les trois quarts des cultures qui produisent des fruits ou des graines destinés à l’alimentation humaine sont tributaires, au moins en partie, des pollinisateurs.

La pandémie actuelle de Covid-19 a des répercussions indéniables sur le secteur de l’apiculture, qui touchent la production, les marchés et, ainsi les moyens d’existence des apiculteurs. Les apicultures ont un rôle important dans les communautés rurales et dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

L’édition de 2020 insiste sur l’importance des connaissances traditionnelles en matière d’apiculture, sur l’utilisation des produits et des services fournis par les abeilles et sur leur contribution cruciale à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

À l'occasion de #WorldBeeDay, des acteurs, chanteurs, chefs et professionnels des médias renommés ont enregistré des poèmes liés aux abeilles ou à l'apiculture, ou des poèmes qui rappellent comment le comportement des abeilles reflète si souvent celui des êtres humains à travers notre planète. Écoutez les extraits sonores.

Lambert Wilson lit « L'amour piqué par une abeille » par Pierre de Ronsard

L'actrice française Juliette Binoche lit le poème de Louise-Victorine Ackerman «L’Abeille»