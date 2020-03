Au Mali, le gouvernement et la MINUSMA se préparent à la menace du Covid-19

Le Président malien, Ibrahim Boubakar Keïta, a convoqué mardi un Conseil supérieur de la défense nationale sur le Covid-19. Ce Conseil a décidé la suspension « jusqu’à nouvel ordre » des vols commerciaux en provenance des pays touchés par le coronavirus. Cette mesure ne s’applique pas aux vols cargo.

Par mesure de précaution, les autorités maliennes ont aussi décidé la fermeture de toutes les écoles du pays pour au moins trois semaines. Les regroupements publics sont également suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les regroupements à caractère social, sportifs et culturels de plus de 50 personnes sont également interdits ainsi que les bars et les boites de nuits.

Le Président malien a décidé d’allouer une enveloppe budgétaire de 6,3 milliards de Francs CFA pour lutter contre une possible propagation du coronavirus dans le pays.

A la suite de l’annonce des mesures prises par le gouvernement malien, la MINUSMA a décidé des mesures de prévention renforcées. La Mission onusienne a également activé son plan de continuité d’activité.

« J'ai la plus grande confiance dans l'engagement du personnel de la MINUSMA à se protéger mutuellement, protéger les autres, tout en continuant à assurer la continuité de nos opérations au Mali », a déclaré mercredi le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Mahamat Saleh Annadif, précisant que d’autres mesures seront renforcées au besoin.

« Nous suivons de près l’évolution de la situation et continuerons, en toute transparence, de tenir l’opinion informée de tout développement significatif nous concernant, lié à l’épidémie de Covid-19 », a assuré M. Annadif qui dirige la mission onusienne.

Photo ONU/Gema Cortes Des Casques bleus de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) patrouillent des zones sensibles, dans le centre du pays (photo d'archives).

Préserver la capacité de travail de la MINUSMA

La MINUSMA s’organise pour préserver sa capacité de travail aussi longtemps que les évènements l’exigeront. Les mesures prises comprennent le renforcement des mesures mises en place par le gouvernement.

Le personnel onusien de retour de zones affectées mis en auto-isolation

Par mesure de précaution, tous les personnels civils, police et militaires MINUSMA qui reviennent au Mali en provenance une zone affectée sont systématiquement mis en auto-isolation pour une durée de 14 jours. La Mission onusienne a mis en place un centre de transit à cet effet.

La tenue de toute réunion publique de la MINUSMA - atelier ou séminaire - est étudiée au cas par cas, et suit strictement les recommandations formulées par le gouvernement malien.

Des mesures sanitaires appropriées ont déjà été prises et adoptées par l’ensemble du personnel, dans tous les bureaux ou installations de la MINUSMA. Une ligne d’assistance médicale dédiée a également été établie.

Un principe général de télétravail est en cours, la présence physique du personnel au quartier général de Bamako s’organisera afin de réduire les effectifs présents, tout en assurant la continuité des opérations.

« La MINUSMA anticipe et se prépare tout en restant extrêmement adaptable face à l’évolution de la situation, en coordination avec le gouvernement de la République du Mali », a souligné la mission.

Jeudi, la MINUSMA, a rappelé que son personnel observe strictement toutes les mesures nécessaires, en accord avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et en « totale collaboration » avec les autorités maliennes. « Tout le personnel de la MINUSMA est ainsi invité à observer strictement les directives nationales en vigueur », a souligné la mission.

« La MINUSMA est déterminée à poursuivre sa mission et surmonter les défis aux côtés du peuple malien », a rappelé, jeudi, l’opération onusienne lors d’un point de presse. Elle a déploré la diffusion de fausses informations et rumeurs au Mali. « La Mission continuera de communiquer régulièrement et en toute transparence sur l’évolution de la situation », souligne-t-elle.

Même si aucun cas de coronavirus n’a été enregistré au Mali à ce jour, « nous avons anticipé, nous nous sommes préparés et restons extrêmement adaptables face à l’évolution de la situation », a rappelé l’opération onusienne.