Covid-19 : le PAM prêt à relever le défi de l’aide d’urgence et de l’appui logistique

« Le PAM met à profit son expertise en matière de logistique, sa présence sur le terrain et ses solides réseaux de partenaires pour soutenir les humanitaires et les travailleurs de la santé », a déclaré Elisabeth Byrs, porte-parole du PAM à Genève, dans un entretien accordé à ONU Info.

Le PAM apporte déjà son soutien à la réponse à la nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19) en s’occupant du transport de certains matériels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Qu’il s’agisse d’une crise causée par un conflit, une catastrophe ou une urgence sanitaire, comme les épidémies d’Ebola de ces dernières années, le PAM s’est inscrit dans le collectif onusien pour apporter son aide aux plus vulnérables.

« L’OMS peut faire appel à nous et nous demande déjà de participer à leurs opérations, en mettant à leur disposition notre service logistique », a ajouté Elisabeth Byrs. Il s’agit notamment de l’un des volets du service aérien humanitaire des Nations Unies.

Du matériel médical à une province chinoise et des masques à l’Iran

L’agence onusienne basée à Rome indique avoir renforcé ses zones de transit régionales. Lors de précédentes situations d’urgence mondiales, cela a été un atout précieux.

Parallèlement à l’utilisation des dépôts d’intervention humanitaire des Nations Unies, ces zones de transit stratégiquement positionnées ont ainsi permis de charger et livrer l’aide.

Pour cette présente pandémie de Covid-19, le PAM a déjà convoyé du matériel médical pour soutenir la réponse de la Chine face au virus.

Pour aider Pékin à traiter les cas graves de COVID-19, l’agence onusienne a ainsi mis é la disposition des autorités chinoises du matériel d’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) et des ventilateurs non invasifs (VNI) pour traiter les patients en état critique.

En Iran, l’un des pays les plus durement touchés par le virus, un don du Japon a permis au PAM de fournir pendant deux mois des équipements de protection individuelle - masques, gants et blouses. Ce matériel est destiné à plus de 2.000 employés et volontaires du Croissant-Rouge iranien.

Le PAM continuera également à fournir de la nourriture et du cash à 31.000 réfugiés afghans et iraquiens vivant dans des camps à travers le pays afin de garantir que leurs besoins alimentaires soient maintenus à un niveau acceptable pendant la pandémie.

« Le PAM est déterminé à poursuivre ses activités sur le terrain. 86 millions de personnes dépendent du PAM pour leur assistance alimentaire », a insisté Mme Byrs.

Le PAM a prépositionné des vivres pour trois mois

La plupart des personnes qui dépendent de l’aide alimentaire du PAM sont déjà confrontées à des défis liés à la pauvreté, à l’insécurité alimentaire, à la marginalisation et à la lutte quotidienne pour obtenir de la nourriture pour leur famille. « La pandémie Covid-19 ajoute une autre couche à cela », a relevé la porte-parole du PAM.

Pour ailleurs, le PAM a élaboré un plan d’opération, couvrant le pré-positionnement stratégique de trois mois de vivres pour ses opérations prioritaires. « Comme il s’agit d’une situation en évolution, le PAM réexaminera constamment la manière dont il fournit son aide », a précisé Mme Byrs.

En attendant, le PAM surveille de près les prix des denrées alimentaires et leur impact sur sa propre chaîne d’approvisionnement.

Si jusqu’à présent, elle a constaté une baisse des prix des denrées alimentaires, l’agence onusienne s’attend toutefois à « une pénurie de l’offre alimentaire ». Un tel scénario conduirait à une hausse des prix des denrées alimentaires et le pouvoir d’achat des groupes vulnérables en serait affecté. « Les pays fragiles dotés de systèmes économiques et sociaux faibles seront les plus touchés », a fait remarquer Mme Byrs.