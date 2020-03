Développement durable en Europe : de bons progrès mais de nombreuses lacunes (ONU)

Le document décrit les niveaux et les tendances de certains indicateurs pertinents pour la région, et met en évidence les difficultés de mesure, afin d'informer le Forum régional sur le développement durable pour la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) le 19 mars.

Au total, le rapport passe en revue 49 indicateurs pour l'ensemble des ODD. Pour la plupart des indicateurs, le rapport examine les changements intervenus au cours des dernières années.

Les pays de la CEE-ONU atteignent des objectifs ou progressent bien dans de nombreux domaines couverts par ce rapport. Il s'agit notamment d'objectifs visant directement les populations, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté, la couverture de la population par une protection sociale, la mise en place de moyens modernes de planification familiale et la réduction des taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile, ainsi que d'actions visant à préserver la planète, telles que l'extension du couvert forestier, la mise en place d'installations sanitaires gérées en toute sécurité, la réduction de l'intensité énergétique de l'économie et le respect des accords environnementaux.

D'autre part, dans des domaines tels que la pollution atmosphérique, la protection des zones marines, l'aide au développement et les stratégies de réduction des risques de catastrophe, il faut faire davantage pour atteindre les objectifs.

Les principales tendances relevées dans le rapport sont les suivantes :

Santé

Seuls dix pays de la région ont des niveaux de pollution atmosphérique avec des particules fines inférieurs à la limite recommandée par les directives de l'OMS sur la qualité de l'air pour les PM2,5 (concentration moyenne annuelle de 10 µg/m3) : Islande, Suède, Finlande, Canada, Estonie, États-Unis, Norvège, Portugal, Irlande et Espagne.

Dans la plupart des pays, la proportion d'enfants de moins de cinq ans présentant une insuffisance pondérale est faible, comprise entre 2 et 4 %, tandis que les taux de surcharge pondérale sont beaucoup plus élevés, allant de 5 à 15 %. Cette tendance est particulièrement prononcée dans certains pays des Balkans occidentaux. Par exemple, il y a dix fois plus d'enfants en surpoids que d'enfants en insuffisance pondérale en Albanie, huit fois plus au Monténégro et environ sept fois plus en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord.

L'égalité des sexes

Dans la plupart des pays, les femmes consacrent beaucoup plus de temps que les hommes aux travaux domestiques et aux soins. Les différences les plus importantes sont observées en Albanie, où les femmes consacrent 5,2 heures et les hommes 0,8 heure par jour, en Turquie (4,6 et 0,9 heures) et au Kazakhstan (4,3 et 1,4 heures). L'écart entre les femmes et les hommes est le plus faible dans les pays nordiques : la Suède (3,9 heures pour les femmes et 3,1 pour les hommes), la Norvège (3,8 et 3,0) et la Finlande (3,5 et 2,4).

La Suède, la Finlande, l'Espagne et la Norvège comptent chacune plus de 40 % de femmes parmi les membres du parlement, et 17 autres pays en comptent plus de 30 %. Dans 36 pays de la région, la proportion de femmes parlementaires a augmenté entre 2015 et 2019. Toutefois, la proportion de femmes parmi les représentants des gouvernements locaux est proche de la parité dans quatre pays de la CEE seulement : le Bélarus, la France, l'Islande et la Suède.

La proportion de femmes parmi les cadres a augmenté depuis 2012 dans 32 pays, mais très peu de pays s'approchent de la parité : seuls la Lettonie, la République de Moldova, la Fédération de Russie, la Pologne, la Slovénie, l'Ukraine et les États-Unis ont vu la proportion de femmes parmi les cadres dépasser 40 % en 2017.

Transports

De 2007 à 2017, le nombre total de décès dans des accidents de la route a diminué de 30 % dans la région, pour atteindre environ 105 000. Pourtant, cette tendance positive signifie toujours que près de 290 personnes meurent chaque jour sur les routes de la région. En plus de ces décès, plus de 5 millions de personnes ont été blessées en 2017.

Il existe des différences sous-régionales marquées, tant en ce qui concerne le taux de mortalité (défini comme le nombre de décès sur les routes par million d'habitants) que la tendance dans le temps : Les pays de l'UE et de l'AELE ont signalé une diminution de 42 % des décès sur les routes entre 2007 et 2017 ; l'Asie centrale et l'Europe de l'Est ont signalé une diminution de 37 % et l'Amérique du Nord de 11 %.

La voiture particulière reste la forme de mobilité dominante dans la région, la part des trajets effectués en voiture allant de 70 % en Turquie à 92 % en Ouzbékistan.

Climat

Si les niveaux d'émissions de CO2 par unité de PIB varient considérablement dans la région de la CEE-ONU, presque tous les pays ont observé une amélioration entre 2011 et 2016. La baisse la plus importante est observée en Ouzbékistan (de 0,83 à 0,45 kg de CO2 par dollar américain constant de 2010), suivi du Turkménistan (de 1,09 à 0,79) et de l'Ukraine (de 0,75 à 0,62). Les émissions de CO2 par unité de PIB en 2016 étaient les plus faibles en Suisse (0,08), en Suède (0,08) et à Malte (0,09), qui ont observé une amélioration significative par rapport à un niveau déjà faible en 2011 (de 0,22 à 0,09).

Forêts

Dans l'ensemble de la région de la CEE-ONU, le couvert forestier s'est étendu au cours des deux dernières décennies. L'augmentation nette entre 2000 et 2015 a été de 28,1 millions d'hectares. Cela contraste nettement avec la situation mondiale, où la part des forêts dans la superficie totale des terres a diminué de 31,1 à 30,7 % entre 2000 et 2015.

Eau

Les pays où le stress hydrique est le plus important sont en Asie centrale (Kirghizistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan), en Méditerranée (Israël, Malte, Espagne, Turquie) et dans le Caucase (Arménie, Azerbaïdjan). Trois pays - le Turkménistan, l'Ouzbékistan et Israël - prélèvent plus d'eau qu'ils n'en renouvellent au cours de la même période, ce qui se traduit par un niveau de stress hydrique supérieur à 100 %.

L'aide au développement

Sur les 25 pays pour lesquels des données sont disponibles, seuls cinq atteignent l'objectif de 0,7 % du revenu national brut alloué à l'aide publique au développement : la Suède, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni. Les valeurs les plus faibles, inférieures à 0,2 %, ont été signalées pour l'Espagne, les États-Unis, la Slovénie, le Portugal, la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, la Grèce et la Slovaquie.

Économie et protection sociale

Seuls quelques pays - l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l'Allemagne et l'Irlande - ont une couverture des allocations de chômage atteignant ou dépassant 95 % de la population. Dans les trois quarts des pays de la CEE, la proportion de chômeurs percevant des allocations de chômage est inférieure à 60 %, la couverture la plus faible - inférieure à 2 % - étant signalée en Turquie, en Azerbaïdjan et au Kirghizstan.

Actuellement, tous les pays de la CEE-ONU ont des dispositions en matière de pension pour les personnes ayant dépassé l'âge légal de la retraite. En 2016, la proportion de personnes âgées couvertes par des régimes de retraite était universelle (100 %) dans environ la moitié des pays de la CEE, tandis que la couverture la plus faible était signalée au Monténégro (53 %) et en Croatie (57 %). La proportion de femmes âgées bénéficiant d'une pension de retraite reste plus faible dans un certain nombre de pays.

Le rapport est disponible à l'adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=53936