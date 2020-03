Coronavirus : l’OMS appelle les pays d’Asie du Sud-Est à faire plus pour lutter contre le COVID-19

Le Dr Poonam Khetrapal Singh, Directrice régionale de l'OMS, a averti que la situation évolue rapidement dans cette région.

« Davantage de groupes de transmission de virus sont confirmés. Bien que cela soit le signe d'une surveillance alerte et efficace, cela met également en lumière la nécessité d'efforts plus agressifs et de l'ensemble de la société pour empêcher la propagation du COVID-19. Nous devons clairement faire plus et de toute urgence », a-t-elle déclaré.

Les 11 pays de la Région OMS de l'Asie du Sud-Est abritent plus du quart de la population mondiale. Huit d’entre eux ont confirmé des cas de la nouvelle maladie à coronavirus : la Thaïlande, l’Indonésie, l’Inde, le Sri Lanka, les Maldives, le Bangladesh, le Népal et le Bhoutan.

Le Dr Singh a déclaré que les chiffres indiquent que certains pays se dirigent clairement vers la transmission communautaire de la maladie virale. Si cela se produit, ils devront s'efforcer de ralentir la transmission et de mettre fin aux flambées.

« Nous devons être prêts à répondre à l'évolution de la situation dans le but d'arrêter la transmission du COVID-19 au plus tôt afin de minimiser l'impact du virus qui a envahi plus de 150 pays dans un court laps de temps, causant une perte de santé substantielle des personnes, des sociétés, des pays et des économies », a-t-elle déclaré. « Des mesures urgentes et agressives sont la nécessité de l'heure. Nous devons agir maintenant ».

Le Dr Singh a souligné l'importance cruciale des efforts continus pour détecter, tester, traiter et isoler les patients, et pour retrouver les contacts.

Les gens sont également invités à suivre les conseils de l'OMS sur la réduction de la transmission grâce à des mesures telles que le lavage des mains, se couvrir la bouche quand on tousse ou éternue et la pratique de la distanciation sociale.