Cuba : le Fonds vert pour le climat approuve un premier projet pour la résilience rurale 

« Le projet IRES visera à restaurer des paysages productifs afin d'en préserver les services écosystémiques, en utilisant des méthodes innovantes et en proposant des stimulants financiers », a dit Maury Hechavarría Bermúdez, Vice-Ministre du Ministère de l'agriculture de Cuba.

Atténuer l'émission de 2,7 millions de tonnes de gaz à effet de serre en travaillant avec 52.000 agriculteurs familiaux

Le projet s'inscrit dans le cadre de Tarea Vida (Tâche Vie), le plan que Cuba a élaboré en réponse au changement climatique.

Il ciblera 240.000 petits bénéficiaires dans les communautés rurales vulnérables et sera exécuté par le Ministère de l'agriculture et la FAO, a précisé la FAO jeudi.

Il aura une durée de sept ans et visera à atténuer l'émission de 2,7 millions de tonnes de gaz à effet de serre en travaillant avec 52.000 agriculteurs familiaux, dont la moitié sont des femmes, et en introduisant des pratiques d'agroforesterie dans plus de 35.000 hectares.

IRES est le premier projet que finance le Fonds vert pour le climat à Cuba. Le Fonds contribuera un tiers du financement alors que le gouvernement cubain en apportera les deux tiers.

Sécurité alimentaire et nutrition

Le projet IRES a pour objectif la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que le renforcement de la résilience et de la stabilité des systèmes locaux de production alimentaire, la promotion de l'emploi et l'amélioration de l'accès à l'eau.

Ce projet est conçu pour encourager la création de systèmes alimentaires inclusifs, durables et résilients

Il sera mis en œuvre dans sept municipalités qui ont été reconnues comme les plus vulnérables aux effets du changement climatique.

« Ce projet est conçu pour encourager la création de systèmes alimentaires inclusifs, durables et résilients, pour renforcer la conservation des ressources naturelles, pour aider le secteur de l'agriculture à s'adapter au changement climatique et pour améliorer la résilience des moyens d'existence locaux dans la gestion des risques », a dit Marcelo Resende, Représentant de la FAO à Cuba.

Contribuer à la durabilité et à la résilience

L'introduction de nouvelles approches à l'agroforesterie et au sylvopastoralisme concernera plus de 35.000 hectares, et se fera de manière à améliorer l'infiltration et la rétention des eaux dans les sols, à combattre l'érosion et à accroître la productivité et la durabilité dans les écosystèmes agricoles locaux.

Le gouvernement de Cuba et la FAO travailleront avec les petits exploitants pour transformer leurs méthodes agricoles traditionnelles intensives dans des techniques de production qui soient davantage résilientes au climat.

Cette expérience servira de projet pilote qui pourra être reproduit à plus grande échelle par la suite dans tout le pays. Le processus sera également l'occasion d'apporter une assistance technique pour le renforcement des capacités dans la conception de nouveaux stimulants financiers destinés à encourager de plus grands efforts d'adaptation au changement climatique.

« Ce projet est particulièrement bienvenu car il est la première initiative de ce genre dans un petit État insulaire en développement, pour lequel le changement climatique est un enjeu important à long terme», a dit Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO chargée du climat et des ressources naturelles.

L'IRES est la quatrième initiative conçue par la FAO dans la région d'Amérique Latine et des Caraïbes à recevoir l'approbation du Fonds vert pour le climat. Au Paraguay, le projet PROEZA canalise 90 millions de dollars en faveur de 17.000 ménages. RECLIMA, à El Salvador, est une initiative de 127 millions de dollars à l'appui de 225.000 personnes. Au Chili, un projet de 63,3 millions de dollars est destiné au reboisement de 25.000 hectares dans six régions du pays.

Si l'on compte aussi les projets au Kirghizistan, au Népal et au Pakistan, les projets approuvés par le Fonds vert pour le climat que la FAO dirige correspondent à un financement total de 426,6 millions de dollars dont la moitié sont directement financés par le Fonds.