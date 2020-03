Syrie : l’ONU appelle à mettre fin à « l’inhumanité » du conflit qui entre dans sa dixième année

« La paix reste encore beaucoup trop insaisissable », a déploré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans une déclaration publiée alors que le conflit syrien entre dans sa dixième année. « Le conflit brutal a entraîné un coût humain inacceptable et a provoqué une crise humanitaire d'une ampleur monumentale ».

En Syrie, des millions de civils continuent de faire face à des risques de protection. Plus de la moitié de la population du pays a été forcée de fuir. Des millions de personnes vivent dans des conditions précaires en tant que réfugiés et 11 millions ont toujours besoin d’une aide humanitaire vitale.

« Nous avons vu neuf ans d'atrocités horribles, y compris des crimes de guerre. Neuf ans de violations des droits de l'homme à une échelle massive et systématique, érodant les normes internationales à de nouvelles profondeurs de cruauté et de souffrance », a dénoncé M. Guterres, rappelant que des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues, détenues, soumises à des mauvais traitements et à la torture.

« Un nombre incalculable de personnes ont été tuées et blessées. Il ne doit pas y avoir d'impunité pour ces crimes horribles », a souligné le Secrétaire général.

Plus de 6 millions de personnes aidées chaque mois en Syrie en 2019

Durant le conflit syrien, le système humanitaire des Nations Unies et de ses partenaires a recours à tous les moyens disponibles pour fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin - des parachutages aux acheminements à travers les lignes de front en passant par les livraisons transfrontalières.

En 2019, les Nations Unies et ses partenaires ont pu atteindre plus de 6 millions de personnes chaque mois dans toute la Syrie. En janvier de cette année, une assistance alimentaire à environ 1,4 million de personnes a été fournie uniquement par le biais du mécanisme transfrontalier, de même que des fournitures médicales pour près d'un demi-million de personnes et des articles non alimentaires pour plus de 230.000 personnes.

Pour le chef de l’ONU, les étapes pour mettre fin aux souffrances du peuple syrien sont bien connues mais doivent être réalisées.

« Premièrement, le protocole additionnel du 5 mars au mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d'Idlib conclu entre la Russie et la Turquie doit conduire à une cessation durable des hostilités qui ouvre la voie à un cessez-le-feu permanent à l'échelle nationale », a rappelé M. Guterres. « Deuxièmement, les parties doivent revenir au processus politique facilité par les Nations Unies, mandaté par la résolution 2254 (2015), qui reste la seule voie viable pour mettre fin au conflit et offrir une paix durable au peuple syrien », a-t-il ajouté.

Pour le Secrétaire général, le message sur la situation en Syrie après neuf ans de conflit ne peut pas être plus clair : « Nous ne pouvons pas laisser la dixième année se traduire par le même carnage, le même mépris des droits de l'homme et du droit international humanitaire, la même inhumanité ».