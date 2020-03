Coronavirus : cinq choses à savoir sur la pandémie de Covid-19

L'OMS a fait part de son inquiétude face aux niveaux alarmants de propagation et de gravité du nouveau coronavirus, mais aussi d'inaction. L’agence onusienne chargée des questions de santé mondiale s’attend à voir le nombre de cas, de décès et de pays touchés par le Covid-19 augmenter. ONU Info répond à cinq questions régulièrement soulevées sur le Covid-19.

1) Quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie ?

Avant l'annonce faite mercredi par l'OMS, le coronavirus avait été qualifié par l'agence onusienne d’épidémie. Ceci signifie que la maladie s'est propagée à de nombreuses personnes et à de nombreuses communautés en même temps.

Qualifier de pandémie l’épidémie de coronavirus signifie que la maladie s'est officiellement propagée dans le monde entier.

2) Faut-il être maintenant plus inquiet au sujet du coronavirus ?

Qualifier l’épidémie de Covid-19 de pandémie ne signifie pas que le virus est devenu plus mortel, mais il s’agit simplement d’une reconnaissance de sa propagation à l’échelle mondiale.

Le Directeur général de l’OMS, Dr. Tedros Adhananon Ghebreyesus, a insisté sur le fait que la qualification de pandémie ne change pas l'évaluation de la menace posée par le virus. « Cela ne change pas ce que fait l'OMS, et cela ne change pas ce que les pays devraient faire », a-t-il souligné.

Le Dr. Tedros a également appelé le monde à ne pas se focaliser sur le mot « pandémie », mais à se concentrer plutôt sur cinq actions nécessaires : la prévention, la préparation, la santé publique, le leadership politique et l’aide et l’attention aux personnes.

Le chef de l'OMS a reconnu que la propagation du Covid-19 est la première pandémie à être causée par un coronavirus (c'est-à-dire n'importe quelle grande variété de virus qui causent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves).

Cependant, il a également souligné que tous les pays peuvent encore changer le cours de cette pandémie, et qu’elle est la première qui puisse être réellement contrôlée.

3) Que devraient faire les pays ?

L'OMS a réitéré son appel aux pays pour qu'ils détectent, testent, traitent, isolent, localisent et mobilisent leurs populations, afin de garantir que ceux qui n'ont qu'une poignée de cas puissent empêcher une propagation plus large.

Bien que 118.000 cas aient été signalés dans 114 Etats, plus de 90% de ces cas sont regroupés dans quatre pays seulement : la Chine, l'Italie, la Corée du Sud et l'Iran.

Dans deux de ces pays (la Chine et la Corée du Sud), le nombre de nouveaux cas est, selon les termes de l'OMS, « en baisse sensible ». 81 pays n'ont pas encore signalé de cas de Covid-19 et, dans 57 pays, seuls 10 cas ou moins ont été signalés.

Le nouveau coronavirus reste cependant préoccupant si de nombreux pays n'agissent pas assez rapidement ou ne prennent pas les mesures urgentes et agressives qui, selon l’OMS, sont nécessaires.

Même avant l'annonce de la pandémie, l'OMS préconisait que chaque pays adopte une approche gouvernementale interministérielle pour faire face à la crise, soulignant que chaque secteur, et pas seulement celui de la santé, est touché.

Même les pays dans lesquels le virus s'est propagé dans toute une communauté, ou au sein de grands groupes de population, peuvent encore renverser la tendance de la pandémie, a déclaré le Dr. Tedros, ajoutant que plusieurs pays ont montré que le virus pouvait être supprimé et contrôlé.

4) Que dois-je faire ?

Il est compréhensible de ressentir de l'anxiété face au coronavirus. Cependant, l'OMS souligne que si vous n'êtes pas dans une zone où le Covid-19 se propage, ou si vous n'avez pas voyagé dans une zone où le virus se propage, ou si vous n'avez pas été en contact avec un patient infecté, votre risque d'infection est faible.

Néanmoins, nous avons tous la responsabilité de nous protéger et de protéger les autres. Voici quelques recommandations essentielles :

Se laver régulièrement et soigneusement les mains avec du savon.

Maintenir au moins un mètre de distance de toute personne qui tousse ou éternue

Eviter tout contact physique lorsque vous saluez quelqu’un.

Eviter de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche.

Couvrir sa bouche et son nez avec un coude plié ou un mouchoir jetable lorsqu’on tousse ou éternue.

Rester à la maison et consulter un médecin auprès des prestataires de santé locaux si on ne se sent pas bien.

Bien que le virus infecte les personnes de tous âges, il existe des preuves que les personnes âgées (60 ans et plus) et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents (comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques et le cancer) sont plus à risque.

Il est conseillé aux personnes appartenant à ces catégories de prendre des mesures supplémentaires, notamment de veiller à ce que toutes les personnes qui viennent leur rendre visite se lavent les mains, de faire en sorte que les surfaces des maisons soient nettoyées et désinfectées régulièrement et de préparer un plan en prévision d'une épidémie au sein de leur communauté.

L'OMS et d'autres agences des Nations Unies ont souligné l'importance de la solidarité et d'éviter de stigmatiser des personnes ou des groupes durant cette pandémie. « Nous sommes dans le même bateau », a déclaré mercredi le Dr. Tedros, exhortant chacun à « faire les bonnes choses avec calme et à protéger les citoyens du monde ».

5) Où puis-je obtenir des informations fiables ?

Le meilleur endroit pour obtenir des informations fiables est le site internet de l'OMS https://www.who.int/fr. Sur ce site, vous pouvez trouver des conseils complets, y compris sur la façon de minimiser le risque de propagation ou d'attraper le Covid-19.

Le site est mis à jour quotidiennement, alors vérifiez le régulièrement.

Il est également conseillé de consulter le site internet officiel de votre ville, votre département, votre région, ou ministère de la santé qui peut contenir des informations spécifiques sur la santé, ainsi que des informations mises à jour concernant votre communauté, telles que des conseils de voyage et les points chauds de d'épidémie.

L'OMS prévient qu'un certain nombre de mythes et d'escroqueries circulent en ligne. Des personnes profitent de la propagation du virus pour voler de l'argent ou des informations sensibles. Selon l’agence onusienne, si quelqu'un est contacté par une personne ou une organisation prétendant appartenir à l'Organisation, elle doit prendre des mesures pour vérifier son authenticité.

Le site de l'OMS comprend une section visant à démystifier certaines théories non fondées qui ont circulé en ligne. Par exemple, le mythe selon lequel le froid peut tuer le virus, ou que prendre un bain chaud ou manger de l'ail peut prévenir l'infection, ou que les moustiques peuvent propager le virus. Il n'y a aucune preuve pour aucune de ces affirmations.