Syrie : le cessez-le-feu permettra l’accès humanitaire, selon le PAM

Il est maintenant plus urgent que jamais de mettre fin à la violence en Syrie et d'améliorer l'accès à travers le pays, ont déclaré jeudi la Directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore, et le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, en conclusion d’une visite de deux jours dans ce pays.