Guinée-Bissau : inquiet de la crise institutionnelle, le chef de l’ONU appelle à la retenue

« Le Secrétaire général encourage toutes les parties prenantes à attendre la décision de la Cour suprême de justice, à faire preuve de la plus grande retenue et à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout acte susceptible de compromettre la paix et la stabilité en Guinée-Bissau », a-t-il ajouté.

« Le Secrétaire général réitère l'engagement des Nations Unies de continuer à accompagner les Bissau-Guinéens dans leurs efforts pour consolider la paix, la démocratie et le développement », a encore dit le porte-parole.

La Guinée-Bissau est confrontée à une crise post-électorale, après le scrutin présidentiel de fin décembre.

Mardi, le gouvernement nommé par Umaro Sissoco Embalo, qui se présente comme le Président élu, s’est installé dans les ministères. Mais le parti de son rival Domingos Simões Pereira dénonce un coup de force et un gouvernement « illégal ».