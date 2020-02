Au Pakistan, Guterres exhorte le monde à agir pour le développement durable et le climat

« L'un des principaux objectifs de ma visite est de mettre en lumière le vrai Pakistan - avec toutes ses possibilités et son potentiel », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lors d’une conférence de presse à Islamabad, la capitale pakistanaise, aux côtés du ministre des Affaires étrangères Shah Mehmood Qureshi.

Le Secrétaire général a déclaré qu'il était totalement injuste que le Pakistan soit en première ligne des pays touchés « de façon spectaculaire » par les effets négatifs du changement climatique. S'exprimant lors d’une conférence sur le développement durable et le changement climatique, il a noté que « comme d'autres pays en développement, le Pakistan a peu contribué au problème mais fait face à une vulnérabilité disproportionnée ». Félicitant le Premier ministre Imran Khan d'avoir mis en évidence le changement climatique lors de son intervention à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, M. Guterres a également félicité le Pakistan pour sa coprésidence du Fonds vert pour le climat.

Notant les initiatives du Pakistan telles que la campagne « Tsunami de 10 milliards d’arbres" et le mouvement pour un Pakistan propre et vert, il a exprimé son admiration devant la décision du gouvernement de supprimer les sacs en plastique à Islamabad et ailleurs dans le pays.

« La pollution par les plastiques est aujourd'hui l'une des préoccupations centrales que nous avons, en particulier pour la protection de nos océans », a déclaré António Guterres, qui a brandi un sac en tissu, et a exhorté tous les participants à en utiliser des similaires lorsqu'ils font leurs courses.

La réponse à la crise climatique mondiale est une solidarité mondiale soutenue par une action mondiale, a déclaré le Secrétaire général, ajoutant que « nous sommes dans une bataille pour nos vies ».

Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les ODD d'ici 2030

Plaidant en faveur de la réalisation du Programme 2030, M. Guterres a reconnu que les défis actuels au développement durable et au progrès humain ne respectent pas les frontières. « Ils ne se limitent pas aux nations individuelles », a-t-il expliqué.

Il a noté que le Pakistan était parmi les premières nations à avoir intégré les ODD dans ses politiques, notamment par le biais d'un programme national de lutte contre la pauvreté - intitulé Ehsaas, ou compassion - pour étendre la protection sociale et les filets de sécurité et soutenir le développement humain ; et un programme national de développement de la jeunesse - intitulé Kamyab Jawan - qui cherche à créer 10 millions d'emplois pour les jeunes en cinq ans.

Mais « nous sommes en retard au niveau mondial», a dit le chef de l'ONU, citant notamment les domaines de la faim, des inégalités, de la biodiversité et de l'action climatique.

A Islamabad, M. Guterres a dénoncé « l'inégalité entre les sexes - dans le monde des affaires, à la maison, dans les écoles, au gouvernement, dans le secteur de la technologie – qui prive les femmes et les filles de leurs droits et opportunités à travers le monde ».

Il a également alerté sur la situation des populations vulnérables - telles que les migrants, les jeunes et les personnes handicapées – qui risquent d'être laissées pour compte. « Nos efforts collectifs n'atteignent pas l'échelle que nous avons besoin pour atteindre les ODD d'ici 2030 », a-t-il prévenu.

Lors de cette conférence, la ministre pakistanaise pour les questions liées au changement climatique, Zartaj Gul, a souligné les mesures concrètes prises par son gouvernement pour relever les défis du changement climatique.

Pour sa part, le conseiller du Premier ministre sur le changement climatique, Malik Amin Aslam, a souligné la vulnérabilité du Pakistan aux catastrophes liées au climat, notant que son pays est le cinquième pays le plus vulnérable aux répercussions climatiques.