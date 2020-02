Le Forum urbain mondial appelle à agir pour un meilleur avenir des villes

La Directrice exécutive d'ONU-Habitat, Mme Maimunah Mohd Sharif, a déclaré lors de la cérémonie de clôture qu'au cours des six jours de réunion tenue dans la capitale des Émirat arabes unis, les délégués de tous les horizons avaient insisté sur l'importance d'un objectif commun, celui de laisser un héritage d'un monde meilleur aux générations futures.

La Présidente de l'Assemblée de l'ONU-Habitat et Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l'homme du Mexique, Mme Martha Delgado, qui a coprésidé le groupe consultatif qui a élaboré la déclaration finale du FUM10, appelée « Actions déclarées d'Abou Dhabi », a déclaré qu'elle avait écouté les pensées, les souhaits et les aspirations des participants.

Les actions déclarées d'Abou Dhabi, qui ont été lues, comprennent les engagements des organisations internationales, des gouvernements nationaux, locaux et régionaux, du secteur privé, de la société civile, des universités et d'autres acteurs pour les deux prochaines années et au-delà, afin de soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) convenus par les dirigeants mondiaux en 2015.

La Directrice exécutive d'ONU-Habitat a déclaré que tous les Objectifs de développement durable étaient réunis dans l'objectif « urbain » ODD 11 visant à atteindre des objectifs inclusifs, sûrs, résilients et durables.

Grâce aux actions déclarées d'Abou Dhabi, nous avons maintenant les composantes « quoi », « comment » et « quand », a déclaré Mme Sharif.

Plus qu'une planification des villes

Le Directeur exécutif des affaires stratégiques du département des municipalités et des transports d'Abou Dhabi et coordinateur général du FUM10, S.E. Mohamed Al Khadar Al Ahmed, a déclaré que la coopération avec ONU-Habitat consistait à « non seulement planifier nos villes, mais aussi à en faire des chefs-d'œuvre, ce qui fait une grande différence ».

Parmi les autres orateurs de la cérémonie de clôture figuraient le secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), M. Mukhisa Kituyi, qui a parlé de l'importance de rassembler tous les secteurs pour réfléchir à nouveau aux moyens de surmonter les difficultés, et le Conseiller spécial du Secrétaire général pour les préparatifs du soixante-quinzième anniversaire des Nations Unies, M. Fabrizio Hochschild Drummond, qui a déclaré qu'il était inspirant de voir le mélange d'idéalisme, de réflexion pratique, de leçons apprises et de suggestions d'action.

Dans un message vidéo, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Tiijani Muhammad-Bande, a évoqué le thème du FUM10, les Villes d'opportunités : Lier la culture et l'innovation.

« Nous devons prendre des mesures urgentes pour utiliser la culture et l'innovation comme un accélérateur de la mise en œuvre des ODD si nous voulons créer un monde meilleur pour tous », a-t-il déclaré.

11ème Forum urbain mondial à Katowice

La Directrice exécutive d'ONU-Habitat a annoncé que le prochain Forum urbain mondial (FUM) en 2022 se tiendrait à Katowice, en Pologne.

La Ministre des fonds de développement et de la politique régionale de la Pologne, Mme Malgorzata Jarosinska-Jedynak, a déclaré que le Forum aura pour ambition de montrer la transformation urbaine qui a eu lieu en Europe centrale et orientale au cours des 30 dernières années.

« À Katowice, nous voulons parler d'une transformation juste, de changements qui ne laissent personne derrière », a-t-elle déclaré en invitant tous les délégués à participer au FUM11, qui, selon elle, sera un « événement historique ».