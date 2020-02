Coronavirus : l’OMS inquiète de la pénurie de matériel de protection individuelle des professionnels de la santé

« Le monde est confronté à de graves perturbations sur le marché des équipements de protection individuelle. La demande est jusqu'à 100 fois supérieure à la normale et les prix sont jusqu'à 20 fois plus élevés », a déclaré le Docteur Tedros devant les journalistes.

« Cette situation a été exacerbée par l'utilisation généralisée et inappropriée des équipements de protection individuelle en dehors des soins aux patients », a-t-il ajouté.

Le patron de l’OMS a précisé que les stocks sont maintenant épuisés et les arriérés de 4 à 6 mois. Les stocks mondiaux de masques et de respirateurs sont désormais insuffisants pour répondre aux besoins de l'OMS et de ses partenaires.

« L'OMS estime que les intervenants sanitaires d'urgence en première ligne au niveau mondial auront besoin d'environ 7 à 10 % de la capacité du marché. Ce pourcentage pourrait être plus élevé pour d'autres fournitures essentielles », a-t-il souligné.

« Les travailleurs de la santé de première ligne en Chine ont besoin de la plus grande partie des fournitures équipements de protection individuelle », a-t-il fait valoir -

Le Docteur Tedros a précisé qu’il s’est entretenu cet après-midi avec le réseau de la chaîne d'approvisionnement en cas de pandémie, qui comprend des fabricants, des distributeurs et des prestataires logistiques, afin de garantir que les fournitures équipements de protection individuelle parviennent à ceux qui en ont besoin.

Il a par ailleurs confirmé que l'OMS envoie des kits de dépistage, des masques, des gants, des respirateurs et des blouses aux pays de toutes les régions.

Dressant un nouveau bilan du Coronavirus, le Directeur général de l’OMS a précisé qu’à la date du 7 février, à 6 heures du matin, heure de Genève, 31211 cas avérés de Coronavirus ont été recensés en Chine, dont 637 mortels. Il y a également 270 cas confirmés dans 24 pays, dont un décès.

A suivre.