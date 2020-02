Des arbres dans la ville : vers une foresterie urbaine durable (FAO)

Parmi les premières villes inscrites, on compte des capitales comme Dublin, Ljubljana, Quito, Paris, Erevan, et d'importantes métropoles comme New York, San Francisco et Toronto, ainsi qu'un certain nombre de villes plus modestes comme Bradford en Grande-Bretagne, Thunder Bay au Canada, Tempe en Arizona et Mantoue en Italie, dans lesquelles l'initiative mondiale a été lancée en 2018.

Nous sommes fiers d'octroyer cette reconnaissance à ces villes pour leur action destinée à rendre les lieux de vie plus sains et plus verts – Hiroto Mitsugi

« Nous félicitons les premières villes inscrites », a dit Hiroto Mitsugi, Sous-Directeur général de la FAO en charge du Département Forêts.

« Tous ensemble, les maires de ces villes peuplées d'arbres forment un réseau mondial de dirigeants de la foresterie urbaine qui partagent les mêmes valeurs dans le domaine des arbres urbains et des forêts urbaines », a-t-il fait valoir.

« Nous sommes fiers d'octroyer cette reconnaissance à ces villes pour leur action destinée à rendre les lieux de vie plus sains et plus verts », a-t-il ajouté.

« Nous saluons toutes les villes ayant reçu le titre de villes forestières » a déclaré de son côté M. Dan Lambe, président de la Fondation Arbor Day.

« Elles sont pionnières de la planification et de la gestion de forêts urbaines. Bon nombre d'entre elles ont même été au-delà de la simple utilisation des arbres dans leur infrastructure verte. Ce titre est la reconnaissance de leur créativité et de la durabilité de leur action en vue de créer des communautés plus saines », a-t-il souligné.

59 villes reconnues

Au total, 59 villes ont reçu cette reconnaissance mondiale. La liste complète des communautés ainsi désignées est accessible ici.

Plus de 100 autres villes se sont engagées à participer - et à remplir les cinq critères de base - et devraient se qualifier à l'avenir.

Outre la promotion d’une gestion efficace des ressources des forêts urbaines, le programme mondial des villes forestières vise à créer un réseau international de villes, destiné à faciliter le partage des connaissances et des bonnes pratiques en vue d'obtenir une gestion durable des forêts urbaines et des espaces verts.

L'Objectif de développement durable 11 appelle à la création de villes inclusives, sûres, résilientes et plus durables.

Les villes n'occupent que 3% de la superficie du globe mais elles hébergent environ 60% de la population mondiale qui consomme 75% des ressources naturelles. Les prévisions sur la persistance de la tendance à l'urbanisation rendent la question de l'aménagement du territoire encore plus importante.

Les arbres sont capables, entre autres choses, de réduire les bruits, de protéger les sources hydriques, de prévenir l'érosion des sols et de réduire les coûts énergétiques liés aux installations de conditionnement et de chauffage. Ils peuvent améliorer la santé et le bien-être des populations et être une source de plaisir esthétique et des marqueurs concrets des saisons.