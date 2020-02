Coronavirus : les conseils de l’OMS pour se protéger

Se laver les mains

Comme pour toute autre épidémie ou maladie, il est important de se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.

Hygiène de la bouche et du nez

En cas de toux ou d’éternuement, veillez à vous couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir. Ne laisser pas trainer votre mouchoir exposé aux autres. Jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée après l’avoir utilisé et lavez-vous les mains. Evitez de crachez en public.

Contacts

Évitez les contacts proches avec les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent. Ne touchez pas leurs yeux, leurs nez et leurs bouches.

Consulter un médecin

En cas de fièvre, de toux et de difficultés à respirer, consultez un médecin sans tarder. Indiquez-lui les voyages que vous avez effectués.

Vous faites vos courses sur un marché ?

Sur les marchés situés dans les zones où il y actuellement des cas dus au nouveau coronavirus, évitez les contacts directs non protégés avec les animaux vivants (sauvages et de ferme) et avec les surfaces en contact avec les animaux. Lavez-vous bien les mains après avoir touché des animaux ou de la viande alimentaire. Evitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche lorsque vous vous rendez sur les marchés. Evitez de toucher les animaux malades ou errants, la viande avariée, les déchets et les fluides.

Vous travaillez sur un marché ?

Si vous travaillez dans un marché de produits frais, veillez à bien désinfecter vos outils, équipements et espaces de travail au moins une fois par jour. Portez des gants, des blouses de travail et des masques pour recouvrir votre visage. Retirez vos vêtements de travail, lavez-les chaque jour et laissez-les sur votre lieu de travail. Evitez d’exposer les membres de votre famille avec vos vêtements et chaussures de travail non nettoyés.

Cuisine

Evitez toute consommation de produits d’origine animale crus ou mal cuits. Cuisez bien et proprement vos viandes et vos œufs. Conformément aux bonnes pratiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments, la viande, le lait ou les abats crus doivent être manipulés avec précaution afin d’éviter une contamination croisée avec les aliments crus. Utilisez différents couteaux et planches à découper lorsque vous manipulez de la viande crue et des aliments cuits. Lavez-vous les mains lorsque vous passez des aliments crus aux aliments cuits. Les animaux malades ou morts de maladie ne doivent pas être consommés.

Voyage

Evitez de voyager si vous êtes malades ou avez de la fièvre ou de la toux. Si vous êtes malade ou avez des difficultés à respirer durant votre voyage, demandez rapidement une aide médicale et indiquez les voyages que vous avez effectués au personnel de santé. Evitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Si vous choisissez de porter un masque pour le visage, veillez à ce qu’il couvre votre bouche et votre nez. Evitez de toucher le masque une fois mis sur votre visage. Jetez le masque immédiatement après l’avoir utilisé et lavez-vous les mains.