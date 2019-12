L’ONU appelle à empêcher l'érosion des sols pour protéger notre avenir

« Ce constat alarmant démontre à quel point l'utilisation des sols est aujourd'hui un enjeu majeur à mesure que la population mondiale augmente », a souligné l’ONU dans une déclaration.

Le sol est une ressource fondamentale et un élément essentiel de l'environnement naturel, dont la plupart des aliments de la planète dépendent. Le sol offre à l'homme son espace vital, ainsi que les services liés aux écosystèmes essentiels, importants pour la régulation et l'approvisionnement de l'eau, la régulation du climat, la conservation de la biodiversité, la fixation du carbone et les services culturels.

Toutefois, la croissance démographique, la demande toujours plus élevée en nourriture et les intérêts divergents quant à l'utilisation des terres augmentent la pression sur les sols. Environ 33 % des sols de la planète sont dégradés.

Bien que l'importance des sols semble évidente, dans le passé, ils n'ont pas reçu l'attention nécessaire en termes d’utilisation et de gestion.

Les sols ont en effet été souvent considérés comme une ressource infinie qui serait toujours en mesure de nous fournir ses services. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien. Il importe de sensibiliser dès aujourd'hui à l'importance des sols, en particulier à la nécessité de les protéger et de les utiliser de façon durable.

« Empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir »

La Journée mondiale des sols 2019 a été placée sous le thème « Empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir ». Elle comprend une campagne qui a pour objectif de sensibiliser le public à l'importance du maintien d'écosystèmes sains pour le bien-être humain, en abordant les défis croissants liés à la gestion des sols.

Cette Journée vise aussi à accroître la visibilité du thème des sols, en encourageant les gouvernements, les organisations, les communautés et les individus du monde entier à s'engager activement pour améliorer la santé des sols.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a créé un site Internet thématique où vous trouverez de nombreuses informations et les initiatives mises en oeuvre à l'occasion de cette Journée, ainsi que du matériel de communication destiné à diffuser le message sur différents médias.

La FAO invite à rejoindre la campagne (document en anglais) soulignant que même les petites actions ont un impact et propose des idées pour rejoindre l’effort global pour combattre l’érosion le 5 décembre 2019.