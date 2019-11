Moyen-Orient : l’ONU se félicite des avancées vers la création d'une zone exempte d'armes nucléaires 

Dans une déclaration publiée par son porte-parole, António Guterres a notamment félicité les États participants à la Conférence de l'adoption d'une déclaration politique et a déclaré l’appuyer.

Selon la presse, dans la déclaration politique, les Etats participants à la Conférence s’engageraient à poursuivre « de manière ouverte et inclusive » l'élaboration d'un traité sur une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient « sur la base d'arrangements librement conclus par consensus par les États de la région ».

Toujours selon la presse, la Conférence aurait invité tous les États de la région à apporter leur appui à la déclaration politique adoptée par la Conférence et à se joindre au processus.

Lors de son discours d’ouverture de la Conférence, lundi dernier, M. Guterres avait rappelé que « le monde dispose de cinq zones régionales exemptes d’armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Afrique, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique Sud », et que celles-ci « apportent également des avantages tangibles en matière de sécurité en fournissant à leurs Etats membres des assurances contre l'utilisation ou la menace d'utilisation d’armes nucléaires ».

« Dans le même temps, ces zones peuvent fournir une assurance supplémentaire à la communauté mondiale des intentions nucléaires pacifiques des pays de ces régions », a avait souligné le chef de l’ONU.

Pour António Guterres, des zones exemptes d’armes nucléaires offrent aux États un moyen « de prendre l’initiative et de travailler ensemble » pour faire progresser leur propre sécurité régionale commune et leur permettent de contribuer de manière indépendante à l’élaboration de normes mondiales et de faire avancer les négociations générales sur le désarmement.