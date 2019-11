Un nouvel atlas mondial sur l'utilisation de technologies de pointe pour surveiller les activités de pêche (FAO)

« Le SIA permettait le traçage de dizaine de milliers de bateaux de pêche industrielle et ces données détaillées de traçage permettent à leur tour de fournir des estimations sur les activités et les efforts de pêche en temps quasi réel. L'Atlas évalue ce potentiel et montre que l'on peut désormais considérer le SIA comme une technologie pertinente pour évaluer les indicateurs de pêche », ont affirmé la FAO, l'organisation Global Fishing Watch (GFW), l'AZTI et l'Autorité de la pêche des Seychelles, lors de la présentation de l'atlas.

Le SIA est une technologie de suivi conçue afin de sécuriser la navigation qui renseigne sur la position, l'identité, la route et la vitesse des bateaux. En utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique, les informations SIA nous permettent de surveiller l'activité des bateaux en mer.

Le nombre de bateaux de pêche équipés de SIA augmente de 10 à 30% chaque année, ce qui permet au dispositif de devenir de plus en plus performant.

En 2018, l'organisation GFW a publié une première base de données mondiale sur les opérations de pêche, à l'aide des SIA. Ces données ont permis de suivre les activités de plus de 60.000 bateaux de pêche et ont été utilisées pour comprendre les pêches dans le monde entier. Mais cette nouvelle technologie de surveillance des activités de pêche a dû être vérifiée et révisée pour permettre aux gestionnaires et aux décideurs du secteur de mieux comprendre les points forts et les points faibles du dispositif.

L'Atlas mondial des activités de pêche utilisant le SIA fournit cette analyse détaillée. Il est le résultat de deux ans d'analyse des données du GFW, par région, et réunit les connaissances de 80 spécialistes issus du secteur de la pêche, des données sur les pêches provenant de la FAO et d'autres bases de données scientifiques. L'atlas comprend également deux analyses approfondies locales, l'une sur la pêche dans le golfe de Gascogne et l'autre sur la pêche au thon aux Seychelles.

L'Atlas indique que, dans certaines régions, les données issues du SIA peuvent apporter une compréhension quasi-totale des activités de pêche, comme c'est le cas par exemple dans la région de l'Atlantique Nord pour les bateaux de plus de 15 mètres de longueur, tandis que dans d'autres régions, par exemple dans l'océan Indien, les données fournies ne rendent compte que d'une petite partie de ces mêmes activités. Ceci est entre autres dû à la grande quantité de bateaux de petite taille ou artisanaux présents dans les régions centrales ou méridionales, mais également à une plus faible utilisation des SIA sur les grands navires dans certaines régions comme en Asie du Sud-Est. L'écart le plus important entre les données acquises par le SIA et les autres données sur les pêches est celui que l'on observe pour les activités de pêche dans l'océan Indien oriental.

Points clés sur le SIA: