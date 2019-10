Au Moyen-Orient, l’ONU plaide pour un recours à la diplomatie préventive pour faire retomber les tensions

Nickolay Mladenov a déclaré que le conflit israélo-palestinien restait l’un des facteurs de l’extrémisme et de l’instabilité. L’occupation israélienne se poursuit et aucun progrès n’a été fait vers la réalisation d’une solution négociée de deux Etats (Israël et Palestine), a-t-il dit.

« C’est une tragédie multigénérationnelle pour les peuples de cette terre », a dit l'envoyé de l'ONU.

Sur le terrain, la situation a continué à se détériorer au mois de septembre et sans la perspective de négociations sur le statut final à l’horizon, les parties s’éloignent d’une solution viable de deux Etats, a prévenu M. Mladenov.

Devant les membres du Conseil, il a, de nouveau, rappelé que la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés était illégale selon le droit international et demeurait un « obstacle substantiel vers la paix ».

Photo ONU/Loey Felipe Nickolay Mladenov, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, devant le Conseil de sécurité par visioconférence.

Situation humanitaire critique à Gaza

Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire reste critique. Fin septembre, la moitié des médicaments vitaux n’était pas disponible, a indiqué le Coordonnateur spécial, avertissant que les besoins vitaux de Gaza ne peuvent être traités au jour le jour.

La seule voie pour aller de l’avant vers une paix durable est de revenir à la table des négociations, a rappelé Nickolay Mladenov aux membres du Conseil, ajoutant qu’« une paix durable sur le long terme ne peut être atteinte que sur la base de la justice, des droits de l’homme et du droit international ».

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient a rappelé que la diplomatie préventive est l’un des plus importants outils disponibles pour apaiser les tensions avant qu’elles ne prennent la forme de confrontations.

« La région ne peut pas se permettre une autre guerre et nous devons continuer nos efforts pour faire retomber les tensions et créer des ouvertures pour des solutions politiques dans l’intérêt de la paix », a-t-il souligné, alors que les manifestations au Liban, en Jordanie et en Iraq ont gagné de l’ampleur.