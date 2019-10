Parlons-nous : pour ses 75 ans, l’ONU lancera une conversation mondiale sur l’avenir de la planète

Fondée en 1945 pour soutenir l’action collective en faveur de la paix, du développement et de l’exercice universel des droits de la personne, l’ONU fêtera l’année prochaine ses 75 ans d’existence.

À partir de janvier 2020, l’ONU engagera des « dialogues transfrontaliers, transsectoriels et intergénérationnels » en divers endroits du globe, dans l’objectif « d’atteindre le plus grand nombre de personnes, d’entendre leurs espoirs et leurs craintes et d’apprendre de leurs expériences », a indiqué l’Organisation dans un communiqué.

L’initiative appelée #ONU75 vise à susciter le dialogue et l’action autour des moyens d’édifier un monde meilleur en dépit des nombreux problèmes de l’ère actuelle.

Pour les Nations Unies, la campagne #ONU75 doit faire naître des conversations dans tous les segments de la société – « des salles de classe aux salles de conférence, des parlements aux salles de village » – mais elle mettra un accent tout particulier sur la jeunesse, dont la voix est trop peu entendue, voire dédaignée, dans les affaires mondiales.

« Nous avons besoin de vos voix, de vos stratégies, de vos idées afin de mieux servir les femmes et les hommes du monde entier auxquels nous sommes dévoués », a dit le Secrétaire général de l’ONU dans un message adressé à « toutes les citoyennes et tous les citoyens du monde » afin qu’ils prennent la parole et participent à la conversation mondiale sur leur avenir.

Formuler un projet mondial pour 2045, année du centenaire des Nations Unies

À travers la tenue de plusieurs dialogues, la campagne ONU75 a pour dessein de formuler un projet mondial à l’horizon 2045, année du centenaire des Nations Unies, de faire mieux comprendre les menaces pesant sur l’avenir et d’encourager l’action collective pour que ce projet devienne réalité. Parallèlement, des sondages d’opinion et des analyses de médias seront menés à l’échelle mondiale en vue de recueillir des données statistiques représentatives.

Les avis et les idées recueillis et rassemblés lors de ces dialogues et sondages seront présentés aux dirigeantes et dirigeants mondiaux et aux hauts responsables de l’ONU lors d’une manifestation d’envergure qui se tiendra en septembre 2020, lors de la 75e session de l’Assemblée générale. Ils seront également diffusés en ligne et par différents partenaires.

La participation au dialogue, en personne ou en ligne, sera ouverte à toutes et tous, soulignent les Nations Unies, « sans limite ni restriction ».