Libye : les enfants continuent de payer un lourd tribut, selon l’UNICEF

« Au cours des deux dernières semaines, la violence a prélevé un terrible tribut en vies humaines sur les enfants de Tripoli », déclare Ted Chaiban, Directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, dans un communiqué.

Selon l’UNICEF, le dernier épisode remonte à jeudi dernier quand trois enfants et deux femmes auraient été tués alors qu’ils roulaient sur une autoroute, à 16 kilomètres de Tripoli.

Le 14 octobre, trois sœurs auraient été tuées. Leur mère et leur quatrième sœur sont gravement blessées à la suite de l'attaque de leur maison, au sud de la capitale libyenne.

« Un jour plus tôt, un enfant de 13 ans aurait été tué dans sa maison et plus tôt ce mois-ci, cinq enfants ont été blessés lorsque leur école à Janzour, à 18 kilomètres de la capitale, a été touchée », a ajouté l’agence onusienne.

Selon l’UNICEF, « les enfants ne sont pas une cible » et doivent être protégés à tout moment, où qu’ils soient. « Les parties au conflit doivent s’abstenir d’attaquer les infrastructures civiles, notamment les habitations, les écoles, les hôpitaux et les installations médicales », a plaidé M. Chaiban.

Plus de 300.000 personnes déplacées internes, selon le HCR

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il y a plus de 300.000 personnes déplacées internes en Libye, dont 128.000 civils déplacés au cours des six derniers mois.

« A la date du 18 octobre, 7.404 réfugiés et migrants ont été secourus ou interceptés en mer par les garde-côtes libyens et débarqués en Libye au cours de 93 opérations maritimes. Jusqu’à présent, 362 réfugiés et migrants ont été débarqués en octobre en Libye », a indiqué le HCR dans son bulletin humanitaire daté du 18 octobre.