A Paris, les berges de la Seine aux couleurs des Objectifs de développement durable

En quelques jours les 17 ODD sont apparus, éclatants de couleur, sur les berges de Seine, pour célébrer les 4 ans du Programme 2030. Avec quelques litres de peinture, plus de 5.000 personnes se sont engager pour les ODD.

La fresque, intitulée « J'empreinte, je m'engage », était installée en contrebas du pont Leopold Sedar-Senghor, au 11 quai Anatole France à Paris.

@the French hub Deux Parisiens laissent des empreintes de main sur une fresque à Paris, en France, à l'appui des 17 objectifs de développement durable.

Des enfants, des adultes, des touristes, mais aussi des personnalités ont laissé leur empreinte.

Soutenue par le bureau France du Centre régional d'information des Nations Unies (UNRIC), la fresque est l’œuvre de trois artistes de street art, Comer OBK, Jungle Raid Dog et Crey 132. Tous très impliqués dans la lutte contre les inégalités et la mobilisation des communautés pour le développement durable, ils ont conçu et animé cet événement pendant près d’une semaine.

@the French hub Une Parisienne laisse une empreinte de main sur une fresque de 20 mètres de long à Paris, en France, à l'appui des objectifs de développement durable.

L’association 4D, originaire du projet, souhaite reproduire cette expérience dans d’autres villes pour continuer la sensibilisation aux enjeux du développement durable et renforcer l’engagement citoyen.