La FAO et Danone vont promouvoir des régimes et des systèmes alimentaires durables

« Cet accord permettra de faire progresser les efforts mondiaux destinés à améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire et à rendre les systèmes alimentaires plus durables », a déclaré Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, lors de la signature de l'accord.

Il importe de démocratiser des pratiques alimentaires et agricoles durables et de faciliter l'accès des populations à une alimentation plus saine et diversifiée

Les deux entités reconnaissent toutes deux la nécessité de démocratiser des pratiques alimentaires et agricoles durables et de faciliter l'accès des populations à une alimentation plus saine et diversifiée.

Selon Danone et la FAO, le partage des informations et des connaissances sur la nutrition, la sécurité alimentaire et les investissements responsables dans l'agriculture devrait contribuer à la réalisation de l'Objectif de développement durable numéro 2 - Faim Zéro.

« Je suis ravi de pouvoir renforcer les liens qui existent entre Danone et la FAO grâce à cet accord. Nous allons travailler ensemble et promouvoir des formes d'agriculture régénératrice et des habitudes alimentaires plus durables - en ligne avec notre vision ‘One Planet. One Health' », a pour sa part a déclaré Emmanuel Faber, Président-Directeur général de Danone.

« Chez Danone, cela fait partie de nos objectifs prioritaires de contribuer à créer collectivement des systèmes alimentaires pérennes et résilients face au changement climatique », a-t-il ajouté.

© FAO-Magnum Photos/Alex Webb Près de 14% de la nourriture mondiale est perdue après la récolte et avant d’avoir atteint le stade de la vente.

Le Protocole d'accord entre la FAO et Danone se base sur quatre principes :

Le partage d'informations sur des questions de sécurité alimentaire, avec notamment les nouvelles tendances et facteurs

Le partage de données portant sur la consommation alimentaire et l'apport nutritionnel afin d'améliorer les connaissances et d'encourager l'adoption d'habitudes alimentaires plus saines. L'Egypte serait le pays pilote pour cette initiative.

Le partage de connaissances portant sur les systèmes alimentaires et sur la sécurité nutritionnelle grâce aux cours d'apprentissage en ligne de la FAO et aux certifications numériques octroyées aux employés de Danone

La promotion du respect des dispositions inhérentes aux Objectifs de développement durable et d'une conduite responsable des entreprises vis-à-vis des chaînes de valeur agricoles partout dans le monde

FAO/Manan Vatsyayana Des enfants de l'école primaire Ban Bor, du district de Xay, en République démocratique populaire lao arrosent un potager. Mai 2019.

Dans cette optique, la FAO et l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) proposent des recommandations et de bonnes pratiques afin de pallier aux lacunes existantes entre les engagements politiques des entreprises et la mise en œuvre des actions.

La FAO et Danone s'engagent également à travailler ensemble en vue de promouvoir la conservation, l'utilisation durable, la gestion et la restauration de la biodiversité dans l'alimentation et dans l'agriculture.

Il s'agit notamment de : promouvoir des systèmes de production durables qui intègrent les questions de biodiversité tout au long de leur chaîne de valeur, ainsi que la restauration des paysages afin de protéger la biodiversité présente dans et autour des systèmes de production, tout en soutenant la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030.