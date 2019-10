Haïti : l’UNESCO condamne le meurtre d'un journaliste radio

« Je condamne le meurtre de Néhémie Joseph », a-t-elle déclaré. « J'exhorte les autorités à ne ménager aucun effort pour enquêter sur ce crime et veiller à ce que toutes les personnes impliquées soient traduites en justice. Les journalistes et les médias apportent une contribution indispensable à la démocratie et les gouvernements doivent accorder la priorité à leur sécurité », a rappelé Audrey Azoulay.

Le corps atteint de plusieurs balles de Néhémie Joseph, journaliste de radio et présentateur sur Panic FM à Mirebalais et correspondant de Méga, station de radio de Port-au-Prince, a été retrouvé dans le coffre de sa voiture.

Le journaliste avait déclaré récemment sur des réseaux sociaux qu'il avait reçu des menaces concernant ses reportages sur la gestion par les autorités de la crise politique affectant le pays.

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) promeut la sécurité des journalistes au travers de mesures de sensibilisation mondiale, d'un renforcement des capacités, ainsi que par la mise en œuvre du Plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité.