Les femmes rurales sont des pionnières de l’énergie verte et de l’action climatique, selon l'ONU

« Ces pionnières de l’énergie verte, qui sont toujours les premières à adopter de nouvelles techniques agricoles et à intervenir en cas de crise, peuvent être un puissant moteur de progrès partout sur la planète », a affirmé António Guterres dans un message.

Le chef de l’ONU rappelle que près du tiers des femmes actives dans le monde travaillent dans l’agriculture. Elles constituent une large part de la main d’œuvre agricole, formelle et informelle, et effectuent la grande majorité des tâches domestiques et des soins - activités non rémunérées - au sein des familles et foyers en zones rurales.

Elles contribuent aussi de manière significative à la production agricole, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la gestion des terres et des ressources naturelles et au renforcement des capacités d'adaptation face aux changements climatiques.

« Elles cultivent la terre, fournissent la nourriture, l’eau et le combustible et font vivre des familles entières, mais n’ont pas un égal accès à la terre, au crédit, aux machines, aux marchés et aux responsabilités », a déploré M. Guterres.

©FAO/Amos Gumulira Des femmes dans un champ du village de Mzingo, au Malawi, en 2013.

Les changements climatiques aggravent la situation des femmes et des filles rurales

Les changements climatiques accentuent ces inégalités, ce qui aggrave encore la situation des femmes et des filles rurales, a signalé le Secrétaire général.

Les femmes rurales sont également en première ligne lorsque les ressources naturelles et l'agriculture sont menacées.

Entre 2006 et 2016, le secteur agricole des pays en développement a supporté le quart des pertes et dommages provoqués par des catastrophes climatiques, dont on sait qu’elles touchent les femmes de façon disproportionnée.

FIDA Buthaina Ahmed Ibrahim, 28 ans, récolte du sésame. Elle utilisera les graines pour faire des bonbons à vendre. Elle est l'une des 30 000 femmes rurales du Soudan dont la vie a changé suite à l'initiative de microfinance ABSUMI.

Dotées de savoirs et de savoir faire

Pourtant, les femmes rurales sont le pilier de nombreuses communautés et dotées des savoirs et des savoir-faire qui pourraient aider les populations et les sociétés à s’adapter aux conséquences des changements climatiques en adoptant des solutions naturelles à faible émission de carbone.

« Agricultrices et productrices, les femmes jouent un rôle crucial dans la diffusion de pratiques alliant tradition et modernité pour faire face aux variations climatiques et aux phénomènes extrêmes comme les sécheresses, les canicules et les pluies diluviennes », a souligné M. Guterres.

« Avançons résolument vers un avenir meilleur en soutenant les femmes et les filles rurales du monde entier », a lancé le chef de l’ONU à l’occasion de la Journée internationale des femmes rurales.