L’ONU condamne une attaque meurtrière contre une synagogue en Allemagne

« Il considère qu'il s'agit encore d'une nouvelle manifestation tragique d'antisémitisme - perpétrée le jour sacré de Yom Kippour - qui doit être combattu avec la plus grande détermination », a déclaré son porte-parole adjoint Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.

Selon la presse, un des auteurs présumés de la fusillade a été arrêté mais d’autres auraient pris la fuite. Le parquet anti-terroriste allemand s’est saisi de l’enquête.

Le Secrétaire général a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple allemands. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Dans ce contexte, le chef de l’ONU a rappelé l’existence du Plan d'action des Nations Unies pour la protection des sites religieux et a appelé tous les gouvernements à soutenir ce plan.

« Les lieux de culte du monde entier doivent constituer un havre de paix propice à la réflexion et à la paix, et non des lieux d'effusion de sang et de terreur », a dit son porte-parole adjoint.