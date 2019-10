Les prix des produits alimentaires restent stables, selon la FAO

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires montre surtout une hausse des coûts des huiles végétales qui ont augmenté d’1,4% en septembre pour atteindre son plus haut niveau en un peu plus d’un an. Selon l’agence onusienne basée à Rome, cette hausse s’explique par la stabilité de la demande en huile de palme en provenance de l’Inde et de la Chine. L’autre explication serait la hausse des cotations de prix pour l’huile de colza, en raison de la demande soutenue de l’industrie du biodiesel en Union européenne. Dans le même temps, les prix des huiles de soja et de tournesol ont également chuté.

L’autre hausse relevée est celle des prix de la viande qui ont augmenté de 0,8 pour cent en raison d’une forte demande d’importations en provenance de la Chine. Alors que les prix de la viande de porc en Chine, le plus important marché au monde, demeurent à un niveau relativement élevé et déjà enregistré en août, la hausse des quantités destinées à l’exportation en Europe a eu pour effet de faire baisser les prix de la viande de porc sur les marchés internationaux.

Et si les cotations de l’huile et de la viande augmentent en septembre, celles des produits laitiers et du sucre chutent. L’Indice FAO du prix du sucre a ainsi baissé de 3,9% depuis août, en raison des prévisions faisant état de larges stocks et de tendances favorables concernant l’offre, ainsi que de la baisse de la demande pour la canne à sucre au Brésil utilisée pour la production d’éthanol.

De son côté, les prix des produits laitiers ont chuté de 0,6%, tandis que la hausse des cotations pour la poudre de lait a été largement compensée par la baisse des prix du fromage et du beurre.

Mise à jour des prévisions pour les céréales

Par ailleurs, le prix des céréales est resté globalement stable au cours du mois, tandis que les prix du blé ont augmenté et que ceux du maïs ont baissé. Les prix mondiaux du riz ont légèrement baissé face à « la faiblesse de la demande d’importation et des incertitudes entourant la politique aux Philippines et au Nigéria ».

La FAO a légèrement revu à la baisse ses prévisions pour la production mondiale de céréales en 2019 pour lui faire atteindre 2.706 millions de tonnes, soit en hausse de 2% par rapport à 2018. Cette baisse reflète une réduction des récoltes de blé en Australie en raison du temps sec et de projections revues à la baisse pour la production de riz en Chine, en Inde, aux Philippines et aux Etats-Unis.

Pendant ce temps, la FAO a revu ses estimations à la hausse pour la production de céréales secondaires, en se basant sur des prévisions plus favorables concernant la production d’orge et de maïs au Brésil et aux Etats-Unis.

Plus globalement, la production mondiale de céréales pour cette année est maintenant prévue pour atteindre 2 714 millions de tonnes, soit en légère baisse par rapport aux estimations du mois dernier mais qui constituerait toujours un niveau record. Les stocks mondiaux de céréales devraient maintenant atteindre 850 millions de tonnes d’ici la fin de la saison 2020, soit en baisse de 2% par rapport à leurs niveaux d’ouverture. Les stocks mondiaux de blé devraient augmenter d’1,6% tandis que ceux de maïs devraient connaître une forte baisse, principalement en raison d’importants prélèvements effectués en Chine.

La FAO n’a pas modifié ses prévisions concernant le commerce mondial de céréales pour la saison 2019/2020, lui faisant atteindre 415 millions de tonnes. Les exportations mondiales de blé et de riz devraient rebondir, tandis que celles de céréales secondaires devraient diminuer.