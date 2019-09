Afghanistan : l’ONU se félicite du déroulement des élections présidentielles

Dans une déclaration dimanche publiée par le bureau de son porte-parole, le chef de l’ONU a salué les Afghans de leur engagement en choisissant leurs dirigeants par les urnes.

Le Secrétaire général a encouragé « toutes les parties prenantes à permettre aux institutions électorales d'exercer pleinement leurs responsabilités, notamment en traitant les plaintes par les voies et procédures appropriées ».

Pour sa part, une fois le scrutin terminé, samedi, la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a envoyé un tweet déclarant que les organes électoraux afghans « ont maintenant besoin de patience et de sang-froid pour compter les votes, examiner les plaintes et annoncer les résultats » et que les parties « doivent s'acquitter de leurs obligations, en respectant les codes de conduite et en contribuant à assurer la stabilité dans la période à venir ».

« La MANUA félicite tous les électeurs qui ont voté... et tous les acteurs afghans qui ont rendu cela possible. La mission condamne ceux qui ont eu recours à l'intimidation et à la violence pour tenter de faire dérailler la démocratie », a partagé la mission sur Twitter.