La coopération Sud-Sud, moteur puissant pour la réalisation des Objectifs de développement durable

« Ces dernières décennies ont mis en évidence le pouvoir qu’a la coopération Sud-Sud de faire progresser le développement durable », a souligné António Guterres dans une déclaration.

Il a signalé que, dans l’ensemble du monde en développement, les enfants sont plus nombreux à fréquenter l’école, les taux de mortalité infantile et maternelle ont diminué de près de moitié, et l’extrême pauvreté a été fortement réduite.

Photo ONU/Eskinder Debebe Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres (au centre), avec d'autres participants d'une réunion sur la coopération Sud-Sud.

Selon le chef de l'ONU, la coopération Sud-Sud a offert des solutions concrètes à des défis communs, de nombreux pays devenant des sources d’appui et d’inspiration pour des approches du développement novatrices.

« Les progrès n’interviennent pas suffisamment vite pour permettre d’atteindre les objectifs de développement durable d’ici à 2030, et la prospérité doit être plus largement partagée », a toutefois averti M. Guterres, ajoutant que les pays du Sud sont déjà durement touchés par l’aggravation des effets de la crise climatique.

« La coopération Sud-Sud ne pourra jamais remplacer l’aide publique au développement ni se substituer aux responsabilités qu’ont les pays du Nord au titre du Programme d’action d’Addis-Abeba et de l’Accord de Paris (sur le climat) », a toutefois fait remarquer le chef de l’ONU.

Il a cependant appelé à tirer parti du potentiel qu’offre la coopération Sud-Sud.

« Nous devons coordonner ces efforts et établir des stratégies durables qui permettent d’en démultiplier les effets », a lancé António Guterres, appelant à s’appuyer sur les enseignements tirés du Sud et à les partager largement, notamment à travers une coopération Sud-Sud et une coopération triangulaire accrues.

Photo Bureau de l'ONU pour la coopération Sud-Sud Jorge Chediek, Envoyé du Secrétaire général sur la coopération Sud-Sud.

Galaxie sud-sud : une plateforme intelligente pour passer à l’action

Cette année la Journée est placée sous le thème « De l'engagement à l'action ». Une nouvelle plateforme de partage nommée « Galaxie Sud-Sud » a ainsi été lancée pour faciliter ce passage à l’action.

« L'un des problèmes de la coopération Sud-Sud, c'est que parfois nous savons qu'il y a une réponse à nos défis, mais nous ne disposons pas des mécanismes qui nous permettent d'obtenir cette information », a expliqué dans un entretien à ONU Info l’Envoyé spécial de l’ONU sur la coopération Sud-Sud, Jorge Chiedek.

Selon lui, la coopération Sud-Sud est « essentielle et critique » pour atteindre les objectifs ambitieux du développement durable à l'horizon 2030, et le monde numérique jouera un rôle déterminant.

Son Bureau a ainsi décidé d'offrir une plateforme ‘intelligente’, munie d’un algorithme, en tant qu'espace public où les gens peuvent accéder à cette information. Les utilisateurs peuvent soient y contribuer, soient prendre connaissance des types d'expériences, où elles se trouvent, et quelle institution peut l'appuyer et les aider à satisfaire leurs besoins.