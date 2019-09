L’ONU salue l’échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine

Dans une déclaration publiée par son porte-parole, Stéphane Dujarric, M. Guterres a félicité « tous ceux qui ont mené à bien cette initiative, y compris le Président (ukrainien) Volodymyr Zelensky et le Président (russe) Vladimir Poutine ».

« Il espère que cet acte humanitaire important puisse constituer une étape positive dans le renforcement de la confiance de tous, permettant ainsi un dialogue régulier et constructif à tous les niveaux en vue de préparer le terrain à un éventuel règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine », poursuit la déclaration.

Le Secrétaire général a également exhorté toutes les parties concernées à « prendre des mesures supplémentaires dans cet esprit pour que les efforts de paix en cours déployés par le Format Normandie (Russie, Ukraine, Allemagne et France), le Groupe de contact trilatéral, l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et d'autres acteurs, continuent de porter leurs fruits, notamment en assurant un cessez-le-feu durable, en assouplissant les conditions humanitaires le long de la ligne de contact et en permettant des progrès dans la mise en œuvre des accords de Minsk ».