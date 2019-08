Haïti : un poulailler pour aider des détenus à se réinsérer

Entre octobre 2017 et avril 2019, plus de 75.000 personnes, dont près de 37.000 femmes, ont bénéficié de projets de RVC mises en œuvre par 68 partenaires (60 locaux, 6 internationaux et 2 agences onusiennes) avec l´appui de la MINUJUSTH.



Une partie de ces projets ont formé les participants à des activités génératrices de revenus et à la gestion de leur propre entreprise afin de consolider des dynamiques positives qui permettent de réduire la violence dans les quartiers.



Sous le leadership des acteurs et des dirigeants communautaires, ainsi que des organisations de base, les projets RVC de la MINUJUSTH visent à réduire l’insécurité et la violence dans les communautés, ainsi qu’à atténuer les effets de cette violence sur leur développement. La protection des groupes vulnérables, des femmes, des jeunes dans des contextes à risque, des enfants et des hommes qui vivent dans ces communautés est au centre des actions de ces projets, lesquels visent à améliorer la stabilité, l’inclusion et le respect des droits.



Au-delà des acteurs et des dirigeants communautaires, les agences gouvernementales et les agences, fonds et programmes des Nations Unies sont étroitement associés au processus, dans le cadre de la stratégie de la MINUJUSTH qui vise un transfert graduel de responsabilités au gouvernement haïtien et aux acteurs du développement.