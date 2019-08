Zimbabwe : l’ONU lance un appel de 331,5 millions de dollars pour répondre à la crise alimentaire

« Nous devons rapidement intensifier nos efforts pour répondre aux besoins alimentaires urgents de ceux qui sont le plus durement touchés par la crise économique et la sècheresse », a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) lors du lancement de l’appel à Harare.

« Mais alors même que nous nous préparons à répondre à ces besoins immédiats, nous devons travailler davantage sur les problèmes à long terme - en renforçant les communautés qui souffrent de faim chronique, afin qu'elles puissent mieux résister aux chocs climatiques et aux autres urgences », a-t-il ajouté.

Lors du lancement de l'appel révisé, le gouvernement, les Nations Unies, la société civile et les partenaires de développement ont reitéré leur engagement collectif à répondre aux besoins humanitaires croissants des populations vulnérables impactées par les chocs climatiques, notamment la sècheresse et le cyclone Idai qui a frappé le pays au printemps, et les difficultés économiques liées à l’abandon du dollar américain et d’autres devises pour les transactions commerciales.

Au cours de son intervention, le Président du Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Manangagwa, a mis en exergue les efforts de son pays, soulignant que « la stratégie d'intervention du gouvernement vise avant tout à protéger et à autonomiser les personnes vulnérables, principalement les femmes, les enfants et les fillettes, dont les perspectives d'éducation ne doivent pas être compromises par le défi humanitaire en cours ».

Les dernières estimations font état de 5,5 millions de Zimbabwéens affectés par l’insécurité alimentaire dans les zones rurales, dont plus de 3 millions - soit 38% de la population rurale - devraient avoir besoin d'une aide humanitaire urgente entre octobre et décembre 2019.

Selon le Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, la vulnérabilité urbaine est également à la hausse. On estime à 2,2 millions le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans les villes et leurs périphéries.

1,2 million de personnes ont reçu une aide alimentaire

Grâce au soutien des partenaires de développement et aux efforts conjoints des acteurs humanitaires, 133 millions de dollars ont été mobilisés et 45,5 % des besoins humanitaires prioritaires, ont été satisfaits entre janvier et juin 2019.

Ainsi, deux millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont pu bénéficier d'interventions essentielles et salvatrices. Près de 1,2 million de personnes ont reçu une aide alimentaire.

De plus 400.000 personnes ont eu accès à de l'eau potable et à un assainissement salubre et 600.000 personnes ont reçu des services de santé essentiels. En outre, 16.000 filles et garçons ont bénéficié de services de protection de l'enfance.

« Le PAM va fournir une aide alimentaire à 700.000 personnes au mois d’août, et lorsque les stocks de vivres vont diminuer, cette aide va augmenter durant la saison entre les récoltes afin d’assister 1,7 million de personnes d'octobre à décembre et deux millions de janvier à avril, dans la limite des financements disponibles », a déclaré à Genève le porte-parole de l’agence, Hervé Verhoosel.

« Le Programme a donc besoin de 173 millions de dollars pour mettre en œuvre ce plan au cours des 9 prochains mois. Cela représente la moitié de la contribution adressée mardi à la communauté internationale lors de cet appel de fonds humanitaire d’urgence », a-t-il ajouté.