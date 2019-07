Méditerranée : le HCR salue le débarquement en Europe des réfugiés et migrants du Gregoretti

Partis de Libye, ces 116 réfugiés et migrants avaient été secourus jeudi par les garde-côtes italiens et transférés sur le Gregoretti, un navire de la marine italienne. Le même jour, plus d’une centaine de personnes disparaissaient en mer au large de la Libye dans leur tentative de traversée de la Méditerranée.

Bloqués en mer depuis cinq jours, « les passagers sauvés à bord du Gregoretti ont été autorisés à quitter le navire », a annoncé sur Twitter, Charlie Yaxley, un porte-parole du HCR.

Les passagers secourus vont finalement pouvoir débarquer en Italie. Le Commissaire européen pour les migrations, Dimitris Avramopoulos, a indiqué mercredi sur Twitter qu’une solution avait été trouvée pour prendre en charge les hommes et femmes qui seront accueillis en Allemagne, en France, en Irlande, au Luxembourg et au Portugal et par l’Eglise italienne.

S’il estime que l’autorisation du débarquement est « une bonne nouvelle », M. Yaxley juge toutefois que le sort des réfugiés et migrants secourus « n'aurait jamais dû arriver à cela ».

« Il est maintenant important que les États s'accordent sur une approche prévisible à l'avenir afin que (cette situation) ne se reproduise plus », a dit le porte-parole du HCR.

La semaine dernière, le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avaient souligné auprès des Etats membres de l’Union européenne « qu’il est dans l’intérêt de tous d’adopter une approche concertée » dans la mise en place d’un dispositif temporaire et prévisible de débarquement des personnes secourues en mer et de partage des responsabilités entre États pour les accueillir par la suite.