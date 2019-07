RDC : Il y a beaucoup d’opportunités pour aider les réfugiés, estime le HCR

« Nous avons constaté qu’il y a beaucoup d’opportunités maintenant pour aider la population en RDC et aussi les réfugiés qui se trouvent en dehors de la RDC, dans les pays voisins. Pour les solutions durables, si on peut se concentrer dans les villages de retour, aider le gouvernement à intégrer ces personnes dans les zones de retour. Ça c’est le meilleur message en fonction de nos ressources qui sont limitées », a déclaré Ann Encontre dimanche à Radio Okapi.

Dans la zone qu’elle a visitée, près de 650 000 personnes sont rentrées chez elles tandis que près de 470 000 trainent encore dans les sites de déplacés.

A Bimbwi par exemple, les « retournés » sont confrontés à plusieurs défis notamment celui de la scolarisation de leurs enfants ou des soins médicaux pour les malades.

« Dans le site où les déplacés sont rentrés, ils vivent ensemble. Nous sommes en train de promouvoir la cohabitation pacifique entre les pygmées et les bantous. Ils étaient contents. Nous leur avons aidé à reconstruire leurs habitations en briques. C’est mieux qu’on aide le gouvernement à fermer les sites [des déplacés] en respectant leurs droits à décider de leur retour volontaire mais en même temps, on construit les villages, les maisons, les latrines et tout ce qui va avec pour aider ces personnes à recommencer leurs vies », a expliqué Mme Encontre.

La Représentante régionale affirme par ailleurs, concernant les réfugiés burundais présents sur le sol congolais depuis 2013, qu’une réunion tripartite sera organisée avec les gouvernements congolais et burundais pour ceux qui veulent rentrer chez eux. Pour les réfugiés rwandais, des convois sont organisés chaque semaine pour ceux qui expriment le désir de rentrer.