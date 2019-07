Le monde célèbre les 50 ans des premiers pas sur la Lune

Les organisateurs étaient la société de services en ligne Google, l'American Aerospace Agency, la Nasa et leurs partenaires.

La Présidente de l’Assemblée s'est adressée à un auditoire composé de femmes astronautes, d'experts en action climatique et de représentant du monde des affaires, des communautés spatiales, des jeunes et de membres de la New York Space Alliance.

Le but de l'événement était de promouvoir l'innovation et les communautés entrepreneuriales, en particulier les femmes dans l'espace. Mme Espinosa a plaidé en faveur d'un soutien accru pour assurer une plus grande présence féminine dans des domaines tels que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.

Mission Apollo 11

Le chef de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, et le membre d'équipage Buzz Aldrin ont été les premiers êtres humains à fouler le sol d’un autre corps céleste.

Le troisième membre de l'équipage, Michael Collins, est resté en orbite lunaire dans le module de commande Columbia, qui était le moyen de transport qui permettrait aux astronautes de retourner sur Terre.

Trois semaines après que le premier homme s’est rendu sur la lune le 13 août, les trois astronautes ont visité le siège de l'ONU.

S'adressant au groupe d'astronautes, le Secrétaire général de l’ONU à l’époque, U Thant, avait déclaré qu'il n'y avait probablement eux personne « qui n'avait pas vu l'astronaute Armstrong quand il a fait un pas important sur la Lune ». Il a ajouté qu'à ce moment-là, « des centaines de personnes de la radio et de la télévision ont participé à ce moment unique de l'histoire ».

Le vol Apollo 11, les premiers pas sur la Lune et le retour réussi du groupe ont aidé à comprendre ce que la race humaine peut accomplir sur la planète avec les ressources et la technologie disponibles et la volonté d'unir les efforts et de travailler ensemble pour le bien de l'humanité, avait alors estimé l'ONU.

Roche lunaire

Au cours de leur visite, les astronautes ont remis à l'ONU une copie de la plaque commémorative qu'ils ont laissée sur la surface lunaire. Le texte gravé était : « Ici, des hommes de la planète Terre ont fait leurs premiers pas sur la Lune au mois de juillet 1969, après Jésus Christ. Nous sommes venus en paix, pour toute l'humanité ».

Parmi les reliques conservées au Siège de l'ONU, il y a un échantillon de roche lunaire pour marquer l'accomplissement historique. Ce cadeau a été offert par le président américain Richard Nixon le 20 juillet 1970, alors que la communauté internationale célébrait le premier anniversaire du premier voyage sur la Lune.

Parmi les personnes présentes à la cérémonie solennelle de remise de l’échantillon lunaire se trouvaient les astronautes Armstrong, Aldrin et Collins.