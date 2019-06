Noyade d’un père et de sa fille dans le Rio Grande : le HCR se dit choqué et réclame des mesures de prévention

Bien que les détails restent incertains, il est clair que les circonstances qui ont conduit à cette tragédie sont inacceptables, estime le HCR dans un communiqué de presse publié mercredi.

La photo, publiée par le quotidien mexicain La Jornada, montre deux corps cramponnés l’un à l’autre, les visages enfouis dans l’eau boueuse du Rio Grande. Chaque année des milliers de migrants et de demandeurs d’asile tentent de franchir le fleuve, au péril de leur vie, pour rejoindre les Etats-Unis.

Selon La Jornada, l’homme noyé était du El Salvador. Il s’appelait Oscar Alberto Martinez Ramirez et était âgé de 26 ans. L’enfant avec lui était sa fille Valeria, âgé de 23 mois. Ils ont tenté de franchir le fleuve, avec Tania Vanessa Avalos, la femme d’Oscar, âgée de 21 ans. Depuis deux mois, ils attendaient, en vain, dans un centre d’accueil au Mexique pour que leur demande d’asile soit traitée.

Il y a près de quatre ans la photo du corps sans vie d'un enfant réfugié syrien, Alan Kurdi, échoué sur les rives de la Méditerranée, avait suscité également un choc au niveau international et une prise de conscience des risques pris par les réfugiés et les migrants pour trouver un endroit plus sûr.

« Les décès d'Oscar et de Valeria représentent un échec à répondre à la violence et au désespoir qui poussent les gens à prendre des risques pour une vie en sécurité et dans la dignité », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. « Cela est aggravé par l'absence de voies sûres pour les personnes qui recherchent une protection, ne leur laissant d'autre choix que de risquer leur vie ».

Le HCR appelle une nouvelle fois tous les pays de la région Amérique à prendre des mesures immédiates et coordonnées pour empêcher que de telles tragédies ne se produisent.

L’agence onusienne a également proposé des moyens d'améliorer et de renforcer le traitement des personnes qui demandent l'asile aux États-Unis, y compris les conditions de détention.

« Nous restons prêts à aider tous les gouvernements de la région à faire en sorte que toute personne ayant besoin d'une protection internationale la reçoive rapidement et sans entrave », a dit le HCR.