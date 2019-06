Haïti : le Conseil de sécurité crée un Bureau intégré des Nations Unies pour remplacer la MINUJUSTH

Dans cette résolution qui a été adoptée par 13 voix en faveur et deux abstentions (Chine et République dominicaine), les membres du Conseil prient le Secrétaire général de mettre en place pour une période initiale de 12 mois ce Bureau intégré dirigé par un Représentant spécial.

En avril, le Conseil de sécurité avait décidé de mettre fin à la MINUJUSTH le 15 octobre 2019 et avait demandé au Secrétaire général de mettre en place la mission politique spéciale des Nations Unies chargée de prendre le relais.

Le chef des opérations de paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, avait souligné les progrès réalisés ces dernières années dans le renforcement des institutions du pays et en particulier de la Police nationale haïtienne (PNH). Il s’était dit confiant dans la capacité de la PNH à gérer les risques pour la sécurité sans un appui opérationnel international.

Dans la résolution adoptée mardi, le Conseil de sécurité souligne qu’il importe que l’ONU et la communauté internationale apportent un soutien continu, cohérent et durable au gouvernement haïtien afin qu’il soit mieux à même d’assurer la sécurité, la stabilité, le respect des droits de l’homme et le développement à long terme en Haïti.

Il précise que le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti sera chargé notamment de conseiller le gouvernement sur les moyens de promouvoir et de renforcer la stabilité et la bonne gouvernance, y compris l’Etat de droit, et d’épauler le gouvernement dans les domaines des élections, de la police, des droits de l’homme, de l’administration pénitentiaire, et de la réforme du secteur de la justice.