L’ONU condamne le double attentat au Kenya et en Somalie

L'attaque fait suite à l'enlèvement de trois réservistes de la police kenyane dans ce comté vendredi, revendiqué par al Shabaab, a précisé le chef de l’ONU dans une déclaration.

António Guterres a également condamné l’attentat à la voiture piégée à un poste de contrôle à Mogadiscio, en Somalie, également revendiquée par al Shabaab, qui a tué au moins huit personnes et blessé d'autres.

M. Guterres a exprimé la solidarité de l'ONU avec les gouvernements kényan et somalien dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Il a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des personnes tuées ainsi qu'aux gouvernements et aux peuples du Kenya et de la Somalie, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.