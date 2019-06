Le vélo a un impact positif sur le climat, souligne l'ONU

Le vélo favorise aussi la consommation et la production durables et a un impact positif sur le climat. De plus, il améliore l'accès à l'éducation, aux soins de santé et au sport. Et la synergie entre le vélo et le cycliste suscite une prise de conscience plus intime et immédiate de l'environnement local.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), même si les avantages d'investir dans les piétons et les cyclistes peuvent « sauver des vies, contribuer à la protection de l'environnement et contribuer à la réduction de la pauvreté », les besoins des personnes qui marchent à pied et font du vélo restent négligés.

« Le prix payé pour la mobilité est trop élevé, en particulier parce qu’il existe des solutions fiables, peu coûteuses et réalisables », souligne le dernier rapport du PNUE Partageons la route . « Personne ne devrait mourir en marchant ou en faisant du vélo pour se rendre au travail ou à l’école ».

Le PNUE appelle à donner la priorité aux besoins des piétons et des cyclistes, un élément essentiel pour trouver des solutions aux problèmes de mobilité, pour aider les villes à rompre le lien entre croissance démographique et augmentation des émissions et pour améliorer la qualité de l’air et la sécurité routière.

UN News/Elizabeth Scaffidi La Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, María Fernanda Espinosa, pose avec une chemise lors d'un événement organisé au siège des Nations Unies à New York à l'occasion de la Journée mondiale du vélo, le 3 juin 2019.

Une contribution cruciale

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des infrastructures sûres pour la marche à pied et le vélo constituent également un moyen d’accroître l’équité en matière de santé pour les citadins les plus démunis, en fournissant des moyens de transport « tout en réduisant les risques de cardiopathie, d’accident vasculaire cérébral, de certains cancers, de diabète et même de mort ».

Le siège des Nations Unies à New York a marqué la Journée par un événement en plein air lundi 3 juin. La Présidente de l'Assemblée générale, María Fernanda Espinosa, a observé que nous sommes « arrivés à un moment crucial », car il ne reste que 11 ans pour « éviter les pires impacts du changement climatique ».

L'année 2030 étant la date butoir pour les objectifs de développement durable (ODD), elle a encouragé le soutien aux nouvelles technologies, ajoutant que « nous devons également nous assurer que nous exploitons les outils existants, tels que le vélo ».

« De la réduction des émissions liées aux transports et du nombre de morts sur les routes à la lutte contre l'obésité et les maladies non transmissibles, en passant par l'amélioration de la connectivité rurale et l'autonomisation des femmes et des filles, le vélo peut apporter une contribution essentielle », a-t-elle déclaré.

BreakThroughMedia Les ambassadeurs d’Indonésie, de Nouvelle-Zélande et de Bahreïn se sont joints aux athlètes de l’équipe Novo Nordisk pour célébrer la Journée mondiale du vélo au siège de l’ONU à New York.

Les transports constituent la troisième source de CO2 dans le monde. Si 10% seulement des déplacements en ville étaient effectués à vélo, les émissions des transports urbains diminueraient de 7%, a expliqué María Fernanda Espinosa.

« Cela contribuerait également à réduire la pollution de l'air - thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année - et à sauver la vie de quelque 7 millions de personnes par an », a-t-elle souligné. « Nous devons donc faire davantage pour intégrer le vélo dans la planification, les infrastructures et le design urbains et ruraux », a-t-elle exhorté. « Et nous devons investir dans l’éducation pour promouvoir les multiples avantages du cyclisme ».