Ebola en RDC : le seuil de 2.000 cas est désormais dépassé 

Au total, il y a eu 1.346 décès et 539 personnes guéries, a précisé le ministère de la Santé.

Les évolutions de ces dernières semaines sont positives bien que la vigilance reste de mise

Malgré ce cap des 2.000 cas franchi, les évolutions de ces dernières semaines sont positives bien que la vigilance reste de mise, selon les autorités congolaises.

Parmi les évolutions positives, le ministère de la Santé note une légère amélioration de la situation sécuritaire.

« La dernière attaque armée contre les équipes et les opérations de la riposte contre Ebola, qui avait coûté la vie au Dr Richard Valery Mouzoko Kiboung, remonte à plus d’un mois. Bien que les menaces contre la riposte restent élevées, la réduction du nombre d’attaques ciblées a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l’épidémie », note le ministère cité par Radio Okapi.

Les leaders communautaires, les sensibilisateurs et experts psychosociaux s'impliquent davantage pour briser la résistance des villageois contre le traitement et les mesures préventives.

Le ministère de la Santé évoque aussi, comme une évolution positive, le confinement géographique de l’épidémie.

« Malgré les difficultés des équipes de riposte à faire leur travail à cause de la situation sécuritaire, l’épidémie continue d'être contenue géographiquement, protégeant ainsi le reste du pays et les pays voisins. A ce jour, aucun cas d’Ebola n’a traversé les frontières de la République démocratique du Congo et l’épidémie ne s’est pas propagée dans les grands centres urbains les plus à risques, à savoir Goma, Bunia et Kisangani », d'après le ministère.

Le risque reste toutefois élevé compte tenu des mouvements importants de la population, ont également signalé les autorités sanitaires.