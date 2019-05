L’ONU appelle à protéger les écosystèmes de la planète, plus menacés que jamais

« Qu’il s’agisse des espèces ou des écosystèmes, la diversité biologique est indispensable à la santé et au bien-être de l’espèce humaine », a déclaré mercredi le Secrétaire général dans un message.

L’édition 2019 de la Journée internationale de la diversité biologique, placée sous le thème « Notre nourriture, notre santé, et notre biodiversité », cherche a souligné les liens étroits entre la santé la nourriture et les milieux naturels.

« Pour assurer la qualité de l’eau que nous buvons, de la nourriture que nous mangeons et de l’air que nous respirons, nous devons maintenir la nature en bonne santé », a précisé António Guterres.

FAO Près de de trois milliards de personnes dépendent directement de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins.

Les écosystèmes sont plus menacés que jamais

Pourtant la nature décline à un rythme sans précédent dans toute l’histoire de l’humanité, selon la dernière étude de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Les écosystèmes de la planète font face à des menaces sans précédent.

Depuis 1990, la déforestation a entraîné la perte de plus de 290 millions d’hectares de forêts qui contribuaient à absorber les émissions nocives de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Un million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction et plus de 90% des stocks de poissons marins sont en baisse ou sont surexploités.

Selon l’ONU, les conséquences pour les populations du monde entier seront graves et pourraient compromettre la réalisation de 80% des cibles des objectifs de développement durable.

FAO/Giulio Napolitano Selon l'ONU, on estime qu'un tiers de tous les aliments à travers la planète sont perdus ou gaspillés lorsqu'ils passent de l'endroit où ils sont produits à celui où ils sont consommés.

Un système alimentaire détraqué

Malgré son importance cruciale pour la santé et le bien-être humains, notre système d’alimentation mondiale est aujourd’hui de plus en plus défectueux et contribue à une véritable crise de santé publique, a souligné la Secrétaire exécutive de la Convention sur la biodiversité, Cristiana Paşca Palmer.

Aujourd’hui, la moitié de la population mondiale souffre de malnutrition et 2 milliards de personnes – dont plus de 160 millions d’enfants – souffrent de sous-nutrition, tandis qu’un même nombre de personnes sont en surpoids ou obèses.

Dans le même temps, environ un tiers de toute la nourriture produite est perdue ou gaspillée.

« Il est bien démontré aujourd’hui que la façon dont nous cultivons, transformons, transportons, consommons et gaspillons la nourriture est une cause principale de la dégradation des terres, laquelle constitue l’une des principales menaces pour la biodiversité dont nous avons besoin et que nous chérissons », a martelé la Secrétaire de la Convention.

A l’heure actuelle 75% de l’apport énergétique mondiale est fourni par seulement 12 espèces végétales et 5 espèces animales.

Mme Paşca Palmer signale également que les écosystèmes agricoles et les systèmes de connaissances qui sous-tendent les aliments traditionnels déclinent de même que la biodiversité. « Ces aliments ont bien souvent une valeur nutritive largement supérieure aux produits alimentaires riches en énergie mais pauvres en substances nutritives qui sont devenus des aliments de base dans des régimes alimentaires appauvris », prévient-elle.

António Guterres signale aussi que le système alimentaire « détraqué » est la cause principale de la perte de la diversité biologique et contribue aux changements climatiques.

Des solutions existent

L’ONU souligne toutefois que même si le défi à relever est considérable des solutions existent pour inverser ces tendances et promouvoir des changements en profondeur.

« En mettant fin aux pratiques néfastes pour l’environnement, en diversifiant nos systèmes alimentaires et en promouvant des modes de production et de consommation plus durables, nous pouvons améliorer la santé mondiale, accroître la sécurité alimentaire et mieux résister aux changements climatiques », a signalé António Guterres.

La Secrétaire exécutive à la Convention sur la biodiversité appelle à mener une action intersectorielle. « Ceci inclut de protéger les terres et les ressources en eau utilisées pour la production alimentaire ; de réduire la contamination de l’eau potable ; de sauvegarder et restaurer nos paysages agricoles et nos paysages marins ; d’appliquer des mesures qui favorisent la production et la consommation d’aliments sains, riches en vitamines et en minéraux ; et aussi, de manière cruciale, de soutenir les cultures et les connaissances traditionnelles en matière d’alimentation », a-t-elle précisé.

Nous avons tous un rôle à jouer

Selon Mme Paşca Palmer, chacun a un rôle à jouer « en tant qu’individus et consommateurs, et comme participants et défenseurs engagés au sein des nombreuses organisations plus vastes dont vous faites partie – que ce soit votre famille, votre travail, votre communauté locale, votre pays, ou la communauté internationale dans son ensemble ».

« Je vous invite donc tous à agir, à être un fer de lance de changements positifs, afin de sauvegarder notre biodiversité, et par là même, notre nourriture et notre santé », a-t-elle lancé.

Cette année, la Journée internationale de la diversité biologique invite tout un chacun à être un agent catalyseur de changement, en utilisant et consommant durablement la biodiversité pour son bien-être :