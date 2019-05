Mali : un Casque bleu tué à Tombouctou et trois autres blessés à Tessalit 

Par une déclaration de son porte-parole, le Secrétaire général condamne les attaques perpétrées au contre la Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à Tombouctou et Tessalit.



« Le Secrétaire général est attristé par le décès du Casque bleu nigérian qui a succombé à ses blessures à la suite de l'attaque armée menée par des assaillants armés non identifiés à Tombouctou », précise la déclaration.

« Il présente ses plus sincères condoléances au gouvernement du Nigéria ainsi qu'à sa famille. Il souhaite un prompt rétablissement à l'autre soldat de la paix nigérian qui a été blessé dans la même attaque», est-il ajouté.

António Guterres souhaite également un prompt rétablissement à trois soldats de la paix tchadiens qui ont été blessés lorsque leur véhicule protégé contre les mines a heurté un engin explosif improvisé à Tessalit, dans la région de Kidal.



« Le Secrétaire général rappelle que les attaques visant des soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Il appelle les autorités maliennes à prendre rapidement des mesures pour identifier les auteurs de ces attaques et les traduire rapidement en justice», peut-on encore lire dans la déclaration.

En conclusion, le patron de l’ONU réaffirme la solidarité de l'Organisation des Nations Unies avec le peuple et le gouvernement maliens et son appui à leur quête de paix et de stabilité.