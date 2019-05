Les flux financiers illicites alimentent les inégalités et la pauvreté (ONU)

Plusieurs ministres, représentants d’agences onusiennes et experts de la société civile sont réunis au siège de l’ONU à New York pour discuter des moyens de lutter efficacement contre le problème mondial des flux financiers illicites.

« Selon un rapport publié en 2017, les pertes mondiales dues au transfert de bénéfices et à l'évasion fiscale des entreprises étaient estimées entre 150 et 500 milliards de dollars par an », a indiqué la porte-parole de la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies lors d’un point de presse.

La Présidente de l’Assemblée générale, María Fernanda Espinosa, a souligné que les flux financiers illicites avaient un impact négatif sur la vie de millions de personnes dans le monde. Ces ressources financières sont autant de sommes manquantes pour des investissements cruciaux dans la santé, l'éducation, le logement, les infrastructures et le bien-être des populations. Le détournement de ces ressources alimente les inégalités et à la pauvreté, a souligné Mme Espinosa.

La Présidente de l’Assemblée générale a également mentionné que des activités illicites et illégales telles que l'évasion fiscale, la corruption et d'autres crimes affectaient la stabilité économique.

Pour Mme Espinosa, une « volonté politique est nécessaire » pour lutter contre la corruption là où elle existe et à tous les niveaux. Elle estime « qu'il reste encore beaucoup à faire » pour lutter contre les flux financiers illicites, récupérer les avoirs et les restituer là où ils devraient être.

La réunion de haut niveau sur la coopération internationale pour lutter contre les flux financiers illicites est organisée dans le cadre de la « Semaine de la prospérité », une série d'événements organisés par l'Assemblée générale des Nations Unies portant sur les thèmes du développement inclusif et de la lutte contre les inégalités socio-économiques.

Les contributions des participants à cette réunion seront partagées lors d’autres réunions de haut niveau qui seront organisées cette année notamment durant le Forum politique de haut niveau et lors du Débat de haut niveau sur le financement du développement.