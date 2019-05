L’ONU célèbre la Journée des familles et met l’accent sur l’action pour le climat

Le 20 septembre 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que le 15 mai de chaque année marquerait la Journée internationale des familles. Cette journée est l'occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille, ainsi que les processus sociaux, économiques et démographiques qui affectent les familles.

Les familles ont un rôle important à jouer dans la santé et le bien-être des enfants. Les familles peuvent améliorer les conditions de santé des enfants en leur assurant un soutien affectif, notamment grâce à des visites médicales préventives ou des soins, à travers des vaccinations ou des traitements adéquats et en temps opportun.

La Journée internationale des familles a inspiré une série d’actions de sensibilisation, notamment au niveau national. Dans de nombreux pays, cette Journée offre l’occasion de mettre en lumière différents points d’intérêts et d’importance pour les familles.

En 2015, les Etats membres des Nations Unies ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 avec 17 objectifs (ODD). L’ODD 13, qui porte sur la lutte contre le changement climatique, compte deux cibles principales qui concernent les familles.

L’une de ces cibles vise à améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide.

L’autre cible vise à incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales.

Un événement intitulé ‘It Takes a Family’ a été organisé mercredi après-midi au siège de l’ONU à New York pour commémorer le 25e anniversaire de la Journée internationale des familles, ainsi que l'Année internationale de la famille.