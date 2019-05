L’ONU nomme 17 personnalités pour défendre le développement durable

Les six nouvelles personnalités nommées par le chef de l’ONU sont l’Emir de Kano (Nigéria), Muhammadu Sanusi II ; la militante tchadienne de l’environnement et des droits des peuples autochtones, Hindou Oumarou Ibrahim ; l’actrice et cinéaste indienne, Dia Mirza ; la lauréate du Nobel de la paix et survivante yézédie, Nadia Murad ; le militant sud-africain pour l’éducation, Edward Ndopu ; et la footballeuse brésilienne, Marta Vieira da Silva.

Ces 17 personnalités se sont engagées à sensibiliser le public au développement durable, à susciter une plus grande ambition chez les décideurs et à plaider pour une action plus rapide en faveur de la réalisation des ODD qui ont été adoptés par les dirigeants mondiaux le 25 septembre 2015.

Les États membres de l’ONU ont convenu d’atteindre les ODD d’ici 2030. Afin de donner une impulsion pour un développement transformateur et inclusif d’ici 2030, les 17 défenseurs des ODD nommés par le Secrétaire général utiliseront leurs plateformes et leur leadership uniques pour susciter une mobilisation transversale de la communauté mondiale.

« Nous avons les outils pour répondre aux problèmes posées par le changement climatique, la pression environnementale, la pauvreté et les inégalités. Ils se trouvent dans les grands accords de 2015 - le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'Accord de Paris sur le changement climatique », a rappelé M. Guterres. « Mais les outils ne servent à rien si vous ne les utilisez pas. Donc, aujourd'hui et chaque jour, mon appel est clair et simple. Nous avons besoin d’action, d’ambition et de volonté politique. Plus d'action, plus d'ambition et plus de volonté politique », a martelé le chef de l’ONU dans une déclaration de presse.

Le Secrétaire général a chargé les 17 personnalités de mener l’action, de construire l’ambition et de renforcer la volonté politique mondiale en faveur des ODD.

Les 17 défenseurs sont représentatifs du caractère universel des ODD. Ils sont issus des gouvernements, mais aussi du monde du divertissement, universitaire, du sport, des entreprises et comprend des activistes du monde entier. Ces 17 personnalités vont créer des ponts entre leurs publics respectifs et travailler ensemble pour faire avancer les choses.

« En unissant nos forces pour atteindre nos objectifs, nous pouvons transformer l'espoir en réalité - en ne laissant personne pour compte », a déclaré la Première ministre norvégienne, Erna Solberg, qui est co-présidente du groupe des 17 Champions des ODD.

« C'est une période de grand espoir pour le monde », a pour sa part déclaré le Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, et autre co-président du groupe desChampions des ODD. « Si nous travaillons intelligemment ensemble et gardons le cap, nous pourrons sortir des millions de personnes de la pauvreté et élargir considérablement les services sociaux de base de nombreux autres d'ici l'horizon 2030 : date limite de réalisation des Objectifs de développement durable».

Le Secrétaire général a nommé certains membres du précédent groupe de champions des ODD en tant qu’« anciens/membres honoraires », et se réjouit de leur soutien et engagement continus.

Photo ONU/Manuel Elias Lauréate du prix Nobel de la paix 2018, Nadia Murad, a été nommée Défenseure des objectifs de développement durable (ODD).

Les membres du nouveau groupe des Champions des ODD sont les suivants :

Coprésidents :

- M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président du Ghana (République du Ghana)

- Mme Erna Solberg, Premier Ministre de la Norvège (Royaume de Norvège)

Membres :

- La Reine Mathilde (Belgique)

- Muhammadu Sanusi II, émir de Kano (Nigéria)

- Sheikha Moza bint Nasser, fondatrice de la Fondation Education Above All (Qatar)

- Richard Curtis, scénariste, producteur et réalisateur (Royaume-Uni)

- Hindou Oumarou Ibrahim, activiste dans les domaines de l’environnement et des droits des peuples autochtones (Tchad)

- Jack Ma, fondateur et président exécutif du groupe Alibaba (Chine)

- Graça Machel, fondatrice du Graça Machel Trust (Mozambique)

- Dia Mirza, actrice et productrice de films, ambassadrice de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour l'environnement pour l'Inde (Inde)

- Le Dr. Alaa Murabit, fondatrice de la voix des femmes libyennes (Canada)

- Nadia Murad, lauréate du prix Nobel de la paix ; présidente et ambassadrice de bonne volonté de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Iraq)

- Edward Ndopu, fondateur de Global Strategies on Inclusive Education (Afrique du Sud)

- Paul Polman, président de la Chambre de commerce internationale, vice-président du conseil d'administration du Pacte mondial des Nations Unies (Pays-Bas)

- Jeffrey Sachs, Directeur du Centre pour le développement durable à l’Université Columbia (États-Unis)

- Marta Vieira da Silva, footballeuse de l’équipe Orlando Pride, ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes (Brésil)

- Forest Whitaker, fondateur et directeur général de la Whitaker Peace & Development Initiative, envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix et la réconciliation (États-Unis)