L’ONU et l’Union africaine dans une bataille commune pour financer le développement et l’action climatique

Lors d’un point de presse lundi soir, le chef de l’ONU a souligné l’alignement des plans respectifs des Nations Unies et de l’Union africaine sur la voie d’un développement économique inclusif et respectueux de l’environnement : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

La bataille commune à laquelle les deux organisations sont confrontées, a-t-il poursuivi, est d'obtenir le financement nécessaire au développement, en particulier de l'Afrique. M. Guterres a déclaré que le développement constituait un « préalable fondamental » à un monde plus pacifique et à une migration bien gérée, et que, par conséquent, un financement accru est « dans l'intérêt de toute la communauté internationale ».

En ce qui concerne le changement climatique, le Secrétaire général a averti qu'il fallait plus d'ambition, car « nous ne gagnons pas la bataille » et l'Afrique est touchée de manière disproportionnée.

« Le continent africain ne contribue pratiquement pas au changement climatique, mais c’est une des régions du monde où l’impact du changement climatique est le plus dramatique et le plus dévastateur », a dit M. Guterres.

Un communiqué conjoint publié lundi par les Nations Unies et l'Union africaine salue la « coopération et la collaboration étroites entre les deux organisations », et s'engage à continuer de collaborer étroitement pour résoudre les problèmes de paix et de sécurité et pour résoudre les problèmes de développement durable en Afrique.

Le communiqué a décrit le Sommet de l'ONU sur l'action pour le climat, qui se tiendra en septembre, comme « essentiel pour mobiliser les partenariats et les ressources nécessaires » à la réalisation des objectifs internationaux en matière de lutte contre le changement climatique, et a souligné l'accord des dirigeants des deux organisations pour renforcer leur coopération en matière d'adaptation au changement climatique en prévision du Sommet et au-delà.