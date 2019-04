Au Cambodge, l’ONU lance un projet visant à favoriser l’entrepreneuriat féminin

Ce projet s’inscrit dans une stratégie de réduction de la pauvreté, d’amélioration du bien-être social et de croissance économique durable dans ce pays d’Asie du Sud-Est. D’une durée de cinq ans, ce projet, intitulé « Encourager l’entrepreneuriat féminin : instaurer un climat propice à la création d’entreprises tenant compte des questions de genre » a pour objectif d’instaurer un climat politique et économique qui favorise l’accès des femmes chefs d’entreprise au capital, grâce à des mécanismes de financement innovants, aux technologies de l’information et de la communication et aux solutions numériques.

Après le Cambodge, le projet sera déployé dans cinq autres pays de la région. Il est mis en œuvre avec l’appui financier du gouvernement canadien par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada.

« De toute évidence, il est indispensable d’investir dans les femmes chefs d’entreprise, car elles sont de véritables agents du changement et leur capacité d’innovation peut être un facteur de progrès pour les entreprises, les communautés et les pays », a déclaré Armida Alisjahbana, la Secrétaire exécutive de la CESAP. « Nous sommes déterminés à ce qu’elles aient davantage de possibilités, à libérer leur plein potentiel et à placer l’égalité des genres au cœur du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique ».

65% des microentreprises cambodgiennes sont tenues par des femmes

Depuis 20 ans, le nombre d’entreprises appartenant à des femmes est en hausse dans la région. Au Cambodge, environ 65% des microentreprises sont tenues par des femmes.

Toutefois, les femmes chefs d’entreprise de la région Asie-Pacifique qui souhaitent développer leurs activités se heurtent à des obstacles majeurs : cadres législatifs discriminatoires, accès limité au financement et aux technologies de l’information et de la communication, absence de possibilités de renforcement des capacités et normes socioculturelles et croyances discriminatoires.

« Les femmes chefs d’entreprise sont d’importants moteurs de la croissance économique, mais pour développer leurs activités, elles doivent relever d’importants défis. Le Canada est fier de s’associer à la CESAP en vue d’aider les femmes à surmonter ces obstacles et à réaliser pleinement leur potentiel, notamment en leur donnant accès à un financement novateur et aux nouvelles technologies », a déclaré Donica Pottie, Ambassadrice du Canada en Thaïlande, au Cambodge et au Laos.

Le secteur privé est le principal acteur de l’économie cambodgienne, et la création de microentreprises et PME figure parmi les priorités du programme du gouvernement du Cambodge visant à développer ce secteur.

« Dans un contexte de progrès technologiques et d’innovations rapides, l’appui apporté doit être adapté afin d’aider les femmes chefs d’entreprises à exercer leur activité de manière plus efficace et plus efficiente en tirant parti des technologies de l’information et de la communication. Le projet (…) apportera de grands avantages aux femmes du Cambodge et des autres pays où il sera appliqué », a déclaré Ly Thuch, Ministre d’État et Président du Comité national pour la CESAP.

Un fonds d’innovation pour les entreprises dirigées par des femmes

Après le lancement du projet, une consultation nationale de deux jours et une formation à l’intention des décideurs seront organisées. Elles porteront sur la prise en compte des besoins des femmes et des questions liées aux femmes dans les politiques et les autres initiatives visant à soutenir l’entrepreneuriat et l’inclusion financière et à mettre en place des conditions favorables aux entreprises, notamment grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Parmi les activités menées dans le cadre du volet financement novateur du projet, la CESAP et le Fonds d’équipement des Nations Unies ont également lancé un fonds d’innovation, basé sur les technologies financières, en faveur des microentreprises et petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes.

Le fonds aidera les entreprises à mettre à l’essai des solutions numériques et financières novatrices qui contribueront à améliorer l’accès au financement pour les entreprises de ce type tenues ou dirigées par des femmes dans les pays cibles. Les candidates retenues, dont les noms seront annoncés le 30 mai 2019, bénéficieront d’une assistance technique, d’un encadrement et d’un cofinancement de démarrage (allant de 25.000 à 50.000 dollars) afin de tester et d’améliorer leurs solutions.